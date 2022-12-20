Нижчі, ніж в Молдові, – голова НБУ про ціни на кінець 2022 року

20 грудня 2022, 16:42
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Джерело:

Центр економічної стратегії

За підсумками поточного року, споживчі ціни зростуть на 30%, що досить небагато за умов війни. Такий прогноз висловив голова НБУ Андрій Пишний.

Ціни в Україні

Очільник НБУ зазначив, що інфляційні процеси вдалося вгамувати. Попри те, що рівень інфляції зростає, він все ще нижче прогнозованих в жовтні темпів.

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Разом з тим Україна цілком може вийти на кінець року з показником індексу споживчих цін 30%.

 

Андрій Пишний

Голова Національного банку України 

Це нижче, ніж в Молдові, де немає війни, а інфляція складає 34,5%. Навіть у Польщі 17,5%. Тож можна сказати, що заходи, здійснені НБУ дають сьогодні оптимізм щодо контролю відповідних показників.
Нагадаємо! В Україні за підсумками листопада інфляція склала 26,6% річних, однак у НБУ прогнозують, що вже починаючи з II кварталу 2023 року ціни почнуть знижуватись.

Ситуація з цінами в Україні зараз 

  • Найсуттєвіше у місячному вимірі знову подорожчали яйця – на 10,6%, однак це суттєво менші темпи, ніж було у попередні місяці. 

  • Сало, молоко та молочні продукти, масло, безалкогольні напої, риба та продукти з риби – на 3,3 – 2%.
  • Алкогольні напої та тютюнові вироби – на 1%, у тому числі на тютюнові вироби – на 1,1%, алкогольні напої – на 0,8%.
  • Ціни на транспорт зросли – на 1% в основному через подорожчання палива та мастил на 1,3% і транспортних засобів на 1,1%.
  • У сфері зв’язку – на 1,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 21,9%.

Автор: Дар'я Вереньова