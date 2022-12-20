Нижчі, ніж в Молдові, – голова НБУ про ціни на кінець 2022 року

Очільник НБУ зазначив, що інфляційні процеси вдалося вгамувати. Попри те, що рівень інфляції зростає, він все ще нижче прогнозованих в жовтні темпів.

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Разом з тим Україна цілком може вийти на кінець року з показником індексу споживчих цін 30%.