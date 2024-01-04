Оформляти документи стало дорожче: з січня зросли ціни на ID-паспорти й прописку

З 1 січня 2024 року в Україні змінилися ціни на оформлення деяких документів. Схоже, що це не останнє таке підвищення.

Ціни на оформлення документів

Вартість оформлення документів зросла через зміну ціни бланків на окремі види біометричних документів у "Поліграфічному комбінаті України".

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Наприклад, щоб оформити паспорт у формі ID-картки, тепер доведеться заплатити 504 гривні за термін 20 робочих днів та 874 гривні – за 10 робочих днів. Проте перше оформлення ID-картки й надалі залишатиметься безкоштовним.

Через 6 місяців після закінчення війни або скасування воєнного стану вартість ID-картки зросте до 626 гривень.

Ціни на інші документи тепер такі:

посвідка на постійне проживання – 1 151 гривні;

посвідка про тимчасове проживання – 1 396 гривень;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон протягом 15 робочих днів – 6 867 гривень.

У МВС повідомили, що також здорожчати можуть послуги видачі посвідчень водія, складання іспитів та реєстрації авто.