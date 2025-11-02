Зима вдарить по гаманцю: доставка газу вже незабаром може подорожчати

НКРЕКП готує новий порядок розрахунку тарифів на доставку газу, який почне діяти з 2026 року. Зміни зачеплять усіх споживачів і вплинуть на вартість послуги.

Як будуть нараховувати доставку газу в 2026 році?

З 2026 року українці платитимуть за доставку газу тільки за фактично використаний обсяг у попередньому місяці, а не за фіксованою щомісячною сумою, як зараз, пише 24 Канал із посиланням на "Перший бізнесовий".

За словами НКРЕКП, це зробить систему прозорішою та справедливішою, особливо для тих, хто споживає мало газу або користується ним лише в опалювальний сезон.

Розрахунок буде простим: обсяг спожитого газу × тариф оператора газорозподільної мережі.

Тарифи на сам газ для населення та бюджетних установ залишаться без змін щонайменше до 31 березня 2026 року. Водночас новий порядок нарахування плати за доставку може поступово збільшити загальні рахунки за газ.

Чи потрібно платити за доставку газу усім?

Водночас як наголошую у НКРЕКП, що сплачувати за доставлення газу потрібно усім. Незалежно від того, чи використовують вони газ для опалення, чи лише для приготування їжі.

Додатково українцям радять встановити лічильники до впровадження нової системи, щоб уникнути переплат і точно контролювати споживання.

Чому щомісячна передача показників лічильника важлива?