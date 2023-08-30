Овочі та фрукти подешевшають, а м'ясо дещо подорожчає: яких цін очікувати восени
Борщовий набір цієї осені для українців подешевшає, як і деякі види плодових, як-от яблука та виноград. Втім імпортні фрукти все ще коштуватимуть дорого, а м'ясо ближче до глибокої осені додасть в ціні.
Ціни на м'ясо у вересні будуть майже незмінні
Як розповідає 24 Каналу експертка Наталія Копитець, наприкінці літа ціни на яловичину, а саме ребра та гуляш, зросли від початку літа на 0,6 – 0,9%.
Читайте також Нові податки, незмінні пенсії та субсидії, які можуть зрости: кого торкнуться зміни у вересні
- Ребра та гуляш коштують 160,48 гривні та 245,16 гривні за кілограм.
- Ціни на тушку курячу становлять 78,80 гривні за кілограм, а філе – 148,27 гривні.
- Курячі гомілки та стегна здешевшали на 5,8 – 9,7% – до 74,95 гривні та 100,45 гривні відповідно.
- Свинячі ребра, підчеревина, ошийок та лопатка подорожчали від 0,8% до 2,4%.
- А свиняча грудинка та сало солене стали дешевшими на 6,0% і 6,9%
Як прогнозують науковців Інституту аграрної економіки, ціни на м'ясо залишаться майже такими, як були у серпні. А от у жовтні – листопаді через зростання виробничих витрат: здорожчання кормів, пального та електроенергії, – можливе підвищення цін на м’ясо до 5%.
Якими будуть ціни на фрукти
Під час розмови з 24 Каналом науковиця Інна Сало зазначила, що у вересні плодові не подорожчають. Водночас деякі з них навіть подешевшають. А от імпортні плодові будуть дорого коштувати.
За словами експертки, яблука коштуватимуть до в 15 – 20 гривень за кілограм восени, а виноград – 85 гривень.
Щодо імпортних фруктів, то за кілограм апельсинів потрібно буде віддати до 75 гривень, за лимони – до 70 гривень, за банани – до 40 гривень.
Вартість імпортованих плодових залишатиметься досить високою.
Борщовий набір стане дешевшим
Інна Сало розповіла, що восени борщовий набір, а саме пісний, становитиме до 40 гривень за 3 літри. А от м'ясний обійдеться аж до 100 гривень.
З розширенням обсягів продажу ціни на овочі борщового набору у вересні можуть
дещо знизитися,
– пояснює науковиця.
- Капуста білокачанна може подешевшати до 9 гривень (-7 %),
- Буряк – до 12 гривень (-12 %),
- Цибуля ріпчаста – до 12 гривень (-7 %),
- Морква – до 12 гривень (-11 %),
- Картопля – до 10 гривень (-16 %).
Відтак за спостереженнями науковців Інституту аграрної економіки, овочі дешевшають через високий рівень самозабезпечення населення ними.Зверніть увагу! До 94%, а це 7,1 мільйона тонн овочів, в Україні вирощується господарствами населення. Вони використовуються для власного споживання у свіжому вигляді, переробки та для продажу.