Цены на мясо в сентябре будут почти неизменны

Как рассказывает 24 Каналу эксперт Наталья Копытец, в конце лета цены на говядину, а именно ребра и гуляш, выросли с начала лета на 0,6 – 0,9%.

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Ребра и гуляш стоят 160,48 гривны и 245,16 гривны за килограмм.

Цены на тушку куриную составляют 78,80 гривны за килограмм, а филе – 148,27 гривны.

за килограмм, а филе – Куриные голени и бедра подешевели на 5,8 – 9,7% до 74,95 гривны и 100,45 гривны соответственно.

Наталья Копытец Ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики В августе по сравнению с 1 июня произошло прогнозируемое учеными Института аграрной экономики незначительное удорожание отдельных видов свинины. Да, свиные ребра, подбрюшина, ошейок, лопатка прибавили в цене. В то же время свиная грудинка и сало соленое стали дешевле.

Свиные ребра, подбрюшина, ошейки и лопатка подорожали от 0,8% до 2,4%.

А свиная грудинка и сало соленое стали дешевле на 6,0% и 6,9%.

Как прогнозируют ученых Института аграрной экономики, цены на мясо останутся почти такими, как были в августе. А вот в октябре – ноябре из-за роста производственных затрат: удорожание кормов, горючего и электроэнергии, – возможно повышение цен на мясо до 5%.

Какими будут цены на фрукты

Во время разговора с 24 Каналом Ученая Инна Сало отметила, что в сентябре плодовые не подорожают. В то же время, некоторые из них даже подешевеют. А вот импортные плодовые будут дорого стоить.

По словам эксперта, яблоки будут стоить до 15 – 20 гривен за килограмм осенью, а виноград – 85 гривен.

Что касается импортных фруктов, то за килограмм апельсинов нужно будет отдать до 75 гривен, за лимоны – до 70 гривен, за бананы – до 40 гривен.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Стоимость импортированных плодовых будет оставаться достаточно высокой.

Борщовый набор станет дешевле

Инна Сало рассказала, что осенью борщовый набор, а именно постный, составит до 40 гривен за 3 литра. А вот мясной обойдется до 100 гривен.

С расширением объемов продаж цены на овощи борщового набора в сентябре могут

несколько снизиться,

– объясняет ученая.

Капуста белокочанная может подешеветь до 9 гривен (-7%),

Свёкла – до 12 гривен (-12%),

Лук репчатый – до 12 гривен (-7 %),

Морковь – до 12 гривен (-11%),

Картофель – до 10 гривен (-16%).

Следовательно, по наблюдениям ученых Института аграрной экономики, овощи дешевеют из-за высокого уровня самообеспечения населения ими.

Обратите внимание! До 94%, а это 7,1 млн тонн овощей, в Украине выращивается хозяйствами населения. Они используются для собственного потребления в свежем виде, переработки и продажи.