Цены на мясо в сентябре будут почти неизменны
Как рассказывает 24 Каналу эксперт Наталья Копытец, в конце лета цены на говядину, а именно ребра и гуляш, выросли с начала лета на 0,6 – 0,9%.
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- Ребра и гуляш стоят 160,48 гривны и 245,16 гривны за килограмм.
- Цены на тушку куриную составляют 78,80 гривны за килограмм, а филе – 148,27 гривны.
- Куриные голени и бедра подешевели на 5,8 – 9,7% до 74,95 гривны и 100,45 гривны соответственно.
- Свиные ребра, подбрюшина, ошейки и лопатка подорожали от 0,8% до 2,4%.
- А свиная грудинка и сало соленое стали дешевле на 6,0% и 6,9%.
Как прогнозируют ученых Института аграрной экономики, цены на мясо останутся почти такими, как были в августе. А вот в октябре – ноябре из-за роста производственных затрат: удорожание кормов, горючего и электроэнергии, – возможно повышение цен на мясо до 5%.
Какими будут цены на фрукты
Во время разговора с 24 Каналом Ученая Инна Сало отметила, что в сентябре плодовые не подорожают. В то же время, некоторые из них даже подешевеют. А вот импортные плодовые будут дорого стоить.
По словам эксперта, яблоки будут стоить до 15 – 20 гривен за килограмм осенью, а виноград – 85 гривен.
Что касается импортных фруктов, то за килограмм апельсинов нужно будет отдать до 75 гривен, за лимоны – до 70 гривен, за бананы – до 40 гривен.
Стоимость импортированных плодовых будет оставаться достаточно высокой.
Борщовый набор станет дешевле
Инна Сало рассказала, что осенью борщовый набор, а именно постный, составит до 40 гривен за 3 литра. А вот мясной обойдется до 100 гривен.
С расширением объемов продаж цены на овощи борщового набора в сентябре могут
несколько снизиться,
– объясняет ученая.
- Капуста белокочанная может подешеветь до 9 гривен (-7%),
- Свёкла – до 12 гривен (-12%),
- Лук репчатый – до 12 гривен (-7 %),
- Морковь – до 12 гривен (-11%),
- Картофель – до 10 гривен (-16%).
Следовательно, по наблюдениям ученых Института аграрной экономики, овощи дешевеют из-за высокого уровня самообеспечения населения ими.