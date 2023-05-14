Скоро сезон полуниці: чи будуть у червні дешеві фрукти

Цього сезону фрукти коштують дорожче, ніж в аналогійний період минулого року. Якими будуть ціни на сезонні "вітаміни" спробували спрогнозувати економісти.

Що буде з цінами на фрукти у червні

За рік ціни на фрукти подорожчали майже на 30%. Виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин зауважив у коментарі для 24 Каналу, що на ціни сильно впливає сезонний фактор.

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Він навів приклад з полуницею, яка нині коштує в магазинах 150 – 180 гривень за кілограм. А в опті – десь 120 гривень. Проте взимку вона коштувала від 250 до 400 гривень за кілограм і була чисто імпортна.

Варто зазначити, що полуниця буде дорога рівно доти, поки не піде з відкритого ґрунту нашої території. Як правило, це початок червня. Але є ще один момент – це те, що зараз холодно. Тому орієнтуватися потрібно десь на середину червня,

– пояснив Пендзин.

Аналітик УКАБ Максим Гопка спрогнозував, що високі ціни на фрукти триматимуться до кінця травня.

Вже другий рік поспіль негативний вплив на ринок України чинить відсутність пропозиції ягоди з південних регіонів, наразі ціни на черешню та полуницю зросли порівняно з минулим роком. В цьому році ягоди з відкритого ґрунту на внутрішній ринок потраплять пізніше, ніж торік,

– пояснив він.

Причиною затримки стала холодна та волога погода цього року. Тож ціни почнуть знижуватися тоді, коли збільшиться пропозиція від вітчизняних виробників. Орієнтовно це станеться в першій половині червня.

Нагадаємо! Раніше науковці Інституту аграрної економіки у коментарі 24 Каналу зауважили, що на ринку плодів обсяги продаж помітно збільшаться у другій половині червня внаслідок розширення вітчизняного урожаю ягід суниці та кісточкових плодів.

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