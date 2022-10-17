Новий план щодо обмеження ціни на газ: що готує Єврокомісія

Цього тижня Єврокомісія планує оголосити про новий механізм "динамічної" стелі цін на природний газ. Крім цього, будуть запропоновані обов'язкові обмеження на коливання цін.

Відтак, до 23 березня Європейське агентство зі співробітництва органів регулювання енергетики має встановити контрольну ціну на скраплений природний газ, який купує ЄС.

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Які будуть обмеження

Єврокомісія рекомендує потенційне втручання у ціну нідерландської програми передачі прав власності (TTF), яка широко використовується в Європі.

ЄС запропонує встановити ринкову "динамічну" ціну, за якою угоди з природним газом можуть здійснюватися на спотовому ринку TTF за певних умов. Обмеження триватимуть не більше трьох місяців.

Такі заходи не повинні вплинути на надійність поставок, призвести до збільшення споживання газу чи вплинути на впорядковане функціонування ринків енергетичних похідних.

Крім цього, торгові майданчики ЄС мають до 31 січня встановити межу ступеня, в якому енергетичні деривативи з найближчим місяцем постачання можуть рухатися вгору або вниз протягом одного дня.

Чи всі підтримують рішення

Німеччина, Австрія та Нідерланди заявили, що цінові обмеження можуть призвести до нестачі газу, а ще стимулювати енергозбереження.

Бельгія, Греція, Італія та Польща хочуть цінового коридору для оптових угод, що означало б ціновий діапазон із центральним значенням нижчим від ринкової ціни.

Пропозиція Єврокомісії щодо обмеження цін на газ також включає ідею спільних закупівель газу, механізм солідарності, що дозволяє уникнути різких перепадів у поставках по всьому блоку, і прагнення знизити попит на газ.

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