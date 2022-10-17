Новый план по ограничению цены на газ: что готовит Еврокомиссия

На этой неделе Еврокомиссия планирует объявить о новом механизме "динамического" потолка цен на газ. Кроме того, будут предложены обязательные ограничения на колебания цен.

Следовательно, до 23 марта Европейское агентство по сотрудничеству органов регулирования энергетики должно установить контрольную цену на сжиженный природный газ, покупаемый ЕС.

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Какие будут ограничения

Еврокомиссия рекомендует потенциальное вмешательство в цену нидерландской программы передачи прав собственности (TTF), широко используемой в Европе.

ЕС предложит установить рыночную "динамическую" цену, по которой соглашения с природным газом могут совершаться на спотовом рынке TTF при определенных условиях. Ограничения продлятся не более трех месяцев.

Такие меры не должны повлиять на надежность поставок, привести к увеличению потребления газа или повлиять на упорядоченное функционирование энергетических рынков.

Кроме того, торговые площадки ЕС должны до 31 января установить предел степени, в которой энергетические деривативы с ближайшим месяцем поставки могут двигаться вверх или вниз в течение одного дня.

Все ли поддерживают решение

Германия, Австрия и Нидерланды заявили, что ценовые ограничения могут привести к нехватке газа, а еще стимулировать энергосбережение.

Бельгия, Греция, Италия и Польша хотят ценового коридора для оптовых сделок, что означало бы ценовой диапазон с центральным значением ниже рыночной цены.

Предложение Еврокомиссии по ограничению цен на газ также включает в себя идею совместных закупок газа, механизм солидарности, позволяющий избежать резких перепадов в поставках по всему блоку, и стремление снизить спрос на газ.

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