Кому доведеться більше платити за газ з 1 квітня
- У квітні 2025 року деякі українці отримають третю платіжку за газ, що збільшить загальні витрати, але тариф на газ для більшості залишиться 7,96 гривні за кубометр.
- Перелік обслуговування газових мереж залежить від віку системи, з обслуговуванням раз на три роки для мереж старше 25 років і раз на п’ять років для новіших, з розподілом витрат між мешканцями.
У квітні 2025 року деякі українці отримають третю платіжку за газ, тож заплатити за нього доведеться більше. Однак тариф на газ для більшості залишиться незмінним і становитиме 7,96 гривні за кубометр.
Що буде з тарифами на газ
Мораторій на підвищення тарифів продовжує діяти, тому річні тарифи будуть автоматично продовжені вже вчетверте після початку війни, передає 24 Канал з посиланням на видання "ГазПравда".
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Тарифи на газ у рамках річних пропозицій з 1 травня 2024 року по 30 квітня 2025 року коливатимуться від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр. Водночас місячна вартість може варіюватися від 8,46 до 20,99 гривні за кубометр.
З дев'яти постачальників п'ятеро пропонують і річну, фіксовану ціну, і змінну місячну, тоді як четверо надають тільки річну ціну.
Як часто приходить третя платіжка
Періодичність виставлення такої платіжки також різна. Якщо газовим мережам у будинку понад 25 років, обслуговування проводиться раз на три роки, а якщо менше – раз на п’ять років.
Сума до сплати визначатиметься для кожного будинку індивідуально й ділитиметься між усіма мешканцями.
Наприклад! У Києві максимальна вартість цієї послуги у 2025 році становитиме приблизно 900 грн, а точний тариф залежатиме від регіону та постачальника послуг.