Кому доведеться більше платити за газ з 1 квітня

У квітні 2025 року деякі українці отримають третю платіжку за газ, тож заплатити за нього доведеться більше. Однак тариф на газ для більшості залишиться незмінним і становитиме 7,96 гривні за кубометр.

Що буде з тарифами на газ

Мораторій на підвищення тарифів продовжує діяти, тому річні тарифи будуть автоматично продовжені вже вчетверте після початку війни, передає 24 Канал з посиланням на видання "ГазПравда".

Читайте також Комуналка, юридична допомога та проїзд: чи може пенсіонер не платити за послуги

Тарифи на газ у рамках річних пропозицій з 1 травня 2024 року по 30 квітня 2025 року коливатимуться від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр. Водночас місячна вартість може варіюватися від 8,46 до 20,99 гривні за кубометр.

З дев'яти постачальників п'ятеро пропонують і річну, фіксовану ціну, і змінну місячну, тоді як четверо надають тільки річну ціну.

Ціни на газ у січні 2025 року / Інфографіка видання "ГазПравда"

Як часто приходить третя платіжка

Періодичність виставлення такої платіжки також різна. Якщо газовим мережам у будинку понад 25 років, обслуговування проводиться раз на три роки, а якщо менше – раз на п’ять років.

Сума до сплати визначатиметься для кожного будинку індивідуально й ділитиметься між усіма мешканцями.

Наприклад! У Києві максимальна вартість цієї послуги у 2025 році становитиме приблизно 900 грн, а точний тариф залежатиме від регіону та постачальника послуг.