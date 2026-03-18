Ціни знову лихоманить: Іран заявив про атаку на найбільше газове родовище

У середу, 18 березня, Іран заявив, що США та Ізраїль уразили його гігантське родовище природного газу South Pars, а також пов’язану із ним інфраструктуру. Ціни на газ у світі одразу підскочили.

Що відомо про атаку на родовище?

Про авіаудари США та Ізраїлю повідомило державне телебачення країни, пише Bloomberg.

Також телеканал зазначив, що атак зазнали нафтові та нафтохімічні підприємства, розташовані неподалік місті Асалує.

Якщо ця інформація підтвердиться, то атака США та Ізраїлю стане першим випадком у цій війні, коли під удар потрапили об’єкти видобутку нафти й газу в Ірані.

За даними агентства Fars, кілька етапів видобутку газу на атакованому родовищі в Ірані уже зупинили.

Зауважте! Своє найбільше родовище South Pars Іран ділить з Катаром. Воно, зокрема, забезпечує постачання газу до Туреччини. За даними офіційного інформагентства Ірану Shana, у 2025 році добовий видобуток газу на родовищі досяг рекордного рівня – 730 мільйонів кубометрів.

Які перебої з газом у Катарі?

Раніше, нагадаємо, Катар призупинив виробництво скрапленого природного газу після атаки двох іранських безпілотників, пише Reuters.

Це стало ударом для енергоринків, адже Катар постачає до 20% СПГ у світі, залишаючись одним із найбільших експортерів природного газу. А тоді постраждав якраз найбільший експортний завод СПГ "Рас-Лаффан".

Компанія Qatar Energy розповіла про наслідки ударів:

один дрон атакував резервуар з водою на електростанції комплексу;

інший безпілотник поцілив у енергетичний об'єкт заводу.

Важко завойована репутація Катару як найбезпечнішого постачальника газу була втрачена за лічені дні,

– зауважили аналітики.

Зауважте Як результат, Катар навіть змушений був здавати в оренду свої танкери для перевезення СПГ.

Як ціни реагують на повідомлення?

Новий удар по газових об'єктах Близького Сходу сколихнув світові ринки. Ціни на природний газ у Європі та нафту зросли після заяв Ірану.

Європейський природний газ здорожчав приблизно на 1,8%, свідчать дані ICE Futures Europe.

Нафта марки Brent подорожчала до 105,87 долара за барель, додавши близько 2,7%.

Ці події можуть означати ескалацію, адже до цього енергетична інфраструктура Ірану здебільшого не зазнавала ударів під час конфлікту,

– пише видання.

Як ростуть ціни на газ?