Динаміка цін на газ в Україні: скільки коштує паливо

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації газу в Україні за грудень 2023 року. Відтак, стало відомо, що за минулий рік ціна опустилася майже вдвічі.

Якою була ціна у 2023 році

Вартість у грудні склала 13 596 гривень за 1 тисячу кубометрів без урахування ПДВ, що на 5,5% менше, ніж у попередньому місяці. Отже, це вже був другий місяць поспіль, коли ціни на газ знижувались.

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Також після різкого зростання з середини 2021 року, вартість природного газу в Європі від початку 2023 року – значно зменшилася. Наразі вона становить 350 доларів за тисячу кубометрів – 9,2 тисячі гривень.

Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

Динаміка цін у 2022-2023 роках / Інфографіка – Мінекономіки

Які ціни прогнозуються

НБУ прогнозує, що ціни на природний газ на європейському ринку, після сезонного зростання в опалювальний період – поступово знижуватимуться.

Цьому сприятимуть:

збільшення виробництва ЗПГ у США та країнах Африки;

подальша орієнтація постачання дешевшого російського газу до Китаю та Індії;

більш збалансоване накопичення запасів у зв'язку з поставками ЗПГ.

Проте, очікується, що у 2024 році вартість збільшиться на 2,9%, до 532,3 долара за тисячу кубометрів, а в 2025 році відповідно зменшиться на 18,9%, до 431,8 долара за тисячу кубометрів.

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ для населення, тому ціна залишається незмінною - 7,96 тисячі гривень за тисячу кубометрів.