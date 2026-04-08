Ринок знову сколихнуло: ціни на газ різко відреагували на угоду США та Ірану

Після початку війни на Близькому Сході ціни на газ у Європі швидко злетіли, подекуди на 70%. Та після оголошення перемир'я між Іраном і США природний газ різко здешевшав.

Як подешевшав газ у Європі?

Базові ф’ючерси на газ у Європі впали на цілих 20%, що стало найбільшим денним падінням за останні два роки, пише Bloomberg.

Дивіться також Як раніше вже не буде: чому війна в Ірані ламає енергетичну безпеку світу

За даними видання, нідерландські ф’ючерси з постачанням на наступний місяць на ранок у Амстердамі і подешевшали на 17% – до 44,13 євро за мегават-годину.

Таким чином ціни на газ у Європі досягли найнижчого рівня з 2 березня. Тоді розпочалося стрімке зростання палива через війну в Ірані.

Зауважте! Саме нідерландські ф'ючерси на газ беруться за еталон для Європи.

Чому ціни на газ почали падати?

Ціни на газ полетіли вниз після того, як США та Іран домовилися про двотижневе припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп погодився на перемир'я в обмін на те, що Тегеран відкриє стратегічно важливу Ормузьку протоку, пише CNN.

Ми вже виконали та перевиконали всі військові цілі, і дуже далеко просунулися до остаточної угоди щодо довгострокового миру з Іраном та миру на Близькому Сході,

– написав Трамп у соцмережі Truth Social.

В Тегерані відповіли, що відкриття протоки можливе за координації зі збройними силами країни.

Важливо! Ормузька протока раніше забезпечувала експорт близько п’ятої частини постачань нафти та скрапленого природного газу у світі. Її фактична блокада Іраном викликала шок на енергетичних ринках і підштовхнула ціни в гору.

Чого очікують енергетичні ринки?

Відкриття ормузької протоки потенційно може послабити напруження на світових енергетичних ринках. Однак аналітики говорять, що трейдери будуть чекати, щоб упевнитися в стійкому перемир'ї.

За словами представника консалтингової компанії Wood Mackenzie Тома Марзек-Мансера, поки ситуація з постачанням газу мало змінилася.

Окрім завантажених СПГ-танкерів, які застрягли в затоці та можуть і далі мати труднощі з виходом, якщо протока не буде повністю відкрита, ключове значення має відновлення роботи катарського Рас-Лаффану,

– говорить експерт.

Нагадаємо, найбільший у світі комплекс із виробництва скрапленого природного газу у Катарі зупинив роботу після іранських атак.

Аналітики Wood Mackenzie вважають, що навіть якщо у травні компанія QatarEnergy почне відновлювати роботи на Рас-Лаффані, то на повну потужність 12 виробничих ліній підприємства вийдуть лише наприкінці серпня.

До того ж дві лінії, пошкоджені іранськими ракетами, за оцінками Катару, зможуть відремонтувати лише за 5 років.

Тепер уважно стежить, які судна почнуть проходити через Ормузьку протоку та як проходитиме їхній транзит.

Зауважте! Від початку війни в Ірані жоден танкер зі скрапленим газом не пройшов через протоку. Раніше цього тижня два катарські СПГ-танкери спробували прорватися, але потім відмовилися від цього, оскільки не отримали дозволу від Тегерану.

Як зросли ціни на газу Європі?