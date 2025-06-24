Чи надовго: ціни на газ в Європі різко полетіли вниз

Європейські ринки реагують на повідомлення з Близького Сходу. Газ у Європі у вівторок, 24 червня, різко подешевшав.

Як змінилися ціни на газ у Європі

Гуртові ціни на газ у Великій Британії та Нідерландах з постачанням наступного місяця впали більш ніж на 10%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Еnkorr.

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Ф’ючерсні ціни у нідерландському хабі TTF обвалилися на 12,56% – до 36,06 євро за мегават-годину. Вперше договір знову сягнув рівня до початку загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

Зниження цін на газ з розрахунком наступного дня склало 12,75% – до 35,9 євро за мегават-годину.

У Великій Британії ціни на газ за розрахунком завтра впали на 9,76%.

Важливо! Нафта у вівторок теж різко подешевшала – ціни впали до найнижчого показника за останній тиждень.

Чому падають ціни на газ в Європі

За словами трейдерів, падіння цін на енергоносії повністю пов’язане із повідомленнями про те, що Іран погодився на перемир’я з Ізраїлем, яке запропонував американський президент Дональд Трамп.

Ціни полетіли вниз, оскільки зникла надбавка за ризик, яку трейдери закладали у вартість енергоносіїв, побоюючись, що виникнуть перебої із постачанням газу і нафти.

Втім порушення перемир’я, ймовірно, знову посилить ризики й змінить ситуацію на газовому ринку.

До того ж Ізраїль вже повідомив, нібито Іран порушив перемир’я, тому країна готує відповідь.

Варто знати! Трейдери вважають, що ціни на газ у Європі можуть знизитися до рівня, який був до ескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Така ймовірність зумовлена високою пропозицією СПГ та необхідністю окремим учасникам ринку закрити довгі контракти.