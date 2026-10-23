Різкий стрибок вперше з кінця 2022 року: газ у Європі дорожчає

Геополітична напруга на Близькому Сході знову змушує нервувати енергетичні ринки напередодні холодів. Зокрема, вартість блакитного палива пробиває багатомісячні максимуми.

Скільки тепер коштує газ у Європі

Ціна базового ф'ючерсного контракту на нідерландському хабі TTF підскочила на 3,8%, досягнувши 93,43 євро за мегават-годину, про що пише WSJ.

Такий різкий стрибок фіксують вперше з кінця 2022 року. А за підсумками тижня подорожчання може сягнути майже 7%.

Головна причина – страх перед новим загостренням конфлікту між США та Іраном, що ставить під удар постачання скрапленого газу (СПГ) перед зимою.

Аналітики б'ють на сполох, адже європейські газові сховища заповнені не так оптимістично, як хотілося б. За їхніми оцінками, рівень запасів досяг свого піку лише на позначці 75%.

Єдина надія полягає в тому, що м'яка погода, яка спостерігалася в Європі досі цієї зими, збережеться,

– зазначають експерти банку ANZ.

Вони додають, що більшість прогнозів вказують на повернення аномального тепла до північно-західної Європи наступного тижня. Але вже у листопаді очікується зниження температури.

Нагадаємо, що Євросоюз не планує повертатися до російського газу. Зокрема, й скасовувати санкції щодо Кремля Брюссель не планує.

Водночас Словаччина, попри позицію ЄС, хоче відновити діалог з Москвою. Наступного тижня країни хочуть обговорити постачання російських енергоносіїв.