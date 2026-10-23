Резкий скачок впервые с конца 2022 года: газ в Европе дорожает

Сколько сейчас стоит газ в Европе

Цена базового фьючерсного контракта на нидерландском хабе TTF подскочила на 3,8%, достигнув 93,43 евро за мегаватт-час, что пишет WSJ.

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Такой резкий скачок фиксируется впервые с конца 2022 года. А по итогам недели подорожание может составить почти 7%.

Главная причина – опасения по поводу нового обострения конфликта между США и Ираном, которое ставит под угрозу поставки сжиженного природного газа (СПГ) перед зимой.

Аналитики бьют тревогу, ведь европейские газохранилища заполнены не так оптимистично, как хотелось бы. По их оценкам, уровень запасов достиг своего пика лишь на отметке 75%.

Единственная надежда заключается в том, что мягкая погода, которая наблюдалась в Европе до сих пор этой зимой, сохранится– отмечают эксперты банка ANZ.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Они добавляют, что большинство прогнозов указывают на возвращение аномального тепла в северо-западную Европу на следующей неделе. Но уже в ноябре ожидается понижение температуры.

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Напомним, что Евросоюз не планирует возвращаться к российскому газу. В частности, Брюссель не планирует отменять санкции в отношении Кремля.

В то же время Словакия, несмотря на позицию ЕС, хочет возобновить диалог с Москвой. На следующей неделе страны намерены обсудить поставки российских энергоносителей.