Європа зіткнулась із подорожчанням газу: що стало причиною

Ціни на природний газ у Європі дещо підвищилися через перші цього сезону холоди, які можуть спричинити зростання попиту напередодні початку опалювального сезону.

Газ дорожчає третій день поспіль

Зокрема, фʼючерси на газ на нідерландському хабі TTF зросли на 1,2% та досягнули 37,8 євро за мегават-годину. Це вже третій день поспіль, коли ціни продовжують зростати. Така динаміка є нетиповою для цього сезону та пов'язана з нещодавніми перебоями в постачанні й геополітичними ризиками, які впливають на ринок.

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Як повідомляє Bloomberg, підтримувати ринок збалансованим допомагає потужна вітрова генерація допомагає, яка зокрема забезпечувала близько половини постачання електроенергії у Великій Британії.

Цікаво! Європейські підземні сховища газу заповнені майже на 93%. Однак, перше похолодання цього сезону може спричинити зростання споживання палива в північно-західній Європі.

Втім, ключові світові виробники енергоресурсів стикаються з потенційними збоями, які можуть вплинути на постачання: