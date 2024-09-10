Газ дорожчає третій день поспіль
Зокрема, фʼючерси на газ на нідерландському хабі TTF зросли на 1,2% та досягнули 37,8 євро за мегават-годину. Це вже третій день поспіль, коли ціни продовжують зростати. Така динаміка є нетиповою для цього сезону та пов'язана з нещодавніми перебоями в постачанні й геополітичними ризиками, які впливають на ринок.
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Як повідомляє Bloomberg, підтримувати ринок збалансованим допомагає потужна вітрова генерація допомагає, яка зокрема забезпечувала близько половини постачання електроенергії у Великій Британії.
Цікаво! Європейські підземні сховища газу заповнені майже на 93%. Однак, перше похолодання цього сезону може спричинити зростання споживання палива в північно-західній Європі.
Втім, ключові світові виробники енергоресурсів стикаються з потенційними збоями, які можуть вплинути на постачання:
- Узбережжя Мексиканської затоки США, де розташовані багато європейських постачальників палива, готується до наближення потужного шторму.
- А австралійський експортний об'єкт змушений скоротити потужності через перевірки безпеки.