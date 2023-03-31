Дорогі яйця та цибуля: чого чекати від цін у квітні та перед Великоднем

Ціна цибулі суттєво зросла з початку року, продовжують дорожчати й овочі борщового набору та м'ясо. Чого чекати від цін у квітні й зокрема перед Великоднем, розповідаємо далі.

Овочі подорожчали

Науковиця Інна Сало у коментарі 24 Каналу резюмувала, що овочі борщового набору суттєво подорожчали з початку цього року, а от буряк навпаки – подешевшав на 13,3% – до 10,38 гривні за кілограм.

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З початку цього року овочі борщового набору здорожчали:

капуста білокачанна майже вдвічі – на 93,8%, до 25,39 гривні за кілограм;

майже вдвічі – на 93,8%, до 25,39 гривні за кілограм; картопля – на 7%, до 10,45 гривні за кілограм;

– на 7%, до 10,45 гривні за кілограм; цибуля ріпчаста – на 67,7%, до 57,88 гривні за кілограм;

– на 67,7%, до 57,88 гривні за кілограм; морква – на 80,5%, до 46,15 гривні за кілограм.

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Зростання цін на овочеві відбувається під впливом сезонного чинника та Великого посту – внаслідок підвищеного попиту на овочеві. Тенденція до здорожчання овочів – на 7–10 % – збережеться до кінця великодніх свят.

Ситуація з ціною цибулі

Ціна ріпчастої цибулі суттєво зросла останніми місяцями. Якщо у грудні кілограм цього виду овочу коштував 30,63 гривні, то у лютому ціна вже складала 42,31, згідно з Держстатом. У магазинах наразі середня ціна – майже 56 гривень за кілограм.

Заступник голови ВАР Денис Марчак у розмові з 24 Каналом пояснив, що зазвичай у цей період часу в Україні стає менше своїх овочів, а запасів у сховищах недостатньо, щоб задовольнити попит всередині країни. Тож це традиційна ситуація, яка була типовою для України й в довоєнний період часу.

Чому ціна цибулі різко зросла

Денис Марчак Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Під час війни існують певні фактори, які ускладнили постачання овочів, оскільки у нас тимчасово окуповані Херсонщина та Запорізька область. Якщо говорити про цибулю, то Херсонщина фактично забезпечувала близько 35% надходження цибулі й тому ми могли себе повністю задовольняти до нового врожаю, який з’являвся в кінця травня – на початку червня.

Тож через тимчасову окупацію південних територій Україна фактично позбулась можливості запастися цим овочем восени й тому зараз недостатньо ріпчастої цибулі на ринку, а ціна висока, пояснює Марчак. Він також зауважує й удари по інфраструктурі протягом осіннього – зимового періоду часу, через які не всі аграрії мали можливість зберігати продукт, а хто мав – пішли на великі затрати, щоб генерувати електроенергію, тому цінова полиця зараз досить висока.

Також в багатьох країнах, які спеціалізувались на вирощуванні цибулі, не було врожаю. Фактично на зовнішніх ринках було лише кілька країн, які мали можливість продавати: Казахстан, Узбекистан, де Україна, зокрема, закуповувала цю продукцію. Європа також там закуповувала. Тому самі закупівельні ціни були досить високі для того, щоб привести та реалізовувати її в Україні.

Пік був у лютому – березні, зараз ситуація трохи покращилась, оскільки в Україну збільшився імпорт з Польщі та Єгипту і, якщо не помиляюсь, Нідерланди. І знову ж таки, товаровиробники, які мали цибулю у сховищах, почали теж видавати її на ринок, а особливо ті, хто відчуває, що немає можливості її зберігати, тому що псується і її потрібно реалізувати,

– розповідає заступник голови ВАР.

Разом з тим він підкреслює, що зниження ціни, яке ми можемо спостерігати зараз, – тимчасовий ефект, який триватиме найближчі кілька тижнів, але в середині квітня і до наступного врожаю, який буде сформований десь в кінці травня – на початку червня, може спостерігатися додатковий зріст цін на цей вид овочу.

Що буде з цінами перед Великоднем

Ціна м'яса

За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, який вони зробили для 24 Каналу, підвищений попит на всі види м’яса напередодні великодніх свят зумовить зростання цін в межах 5–7%.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки З початком року у роздрібній мережі всі види м’яса здорожчали, окрім курячого філе, свинячої грудинки та соленого сала. Ціни на них зменшилися на 0,3–2,8%.

Яловичина – гуляш та ребра, а також свинина – лопатка та ошийок – здорожчали від початку 2023 року лише на 1–3%, а у лютому відмічалось навіть зниження цін.

Курятина ж – гомілки та стегна – від початку 2023 року зросла в ціні на 5–10%.

Ціна яєць

Світлана Пашко зауважує, що ціни на яйця, які найбільше купують до щорічних свят – Різдво, Новий рік, Великдень, традиційно підвищуються.

Світлана Пашко Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Торік у квітні, на який припали великодні свята – 24 квітня – ціна на яйця становила 36 гривень за десяток. Цього року Великдень святкуватимуть того ж місяця – 16 квітня. Але вже станом на кінець березня 2023 року ціна на яйця досягла рівня 71–74 гривень за десяток. Тобто порівняно з торішнім періодом підготовки до великодніх свят ціна зросла у 2,1 раза.

У січні 2023 року середня ціна на курячі яйця становила 73–74 гривні за десяток.

У березні в деяких супермаркетах ціни на яйця коливаються від 59,50 до 80 гривень, в залежності від розміру яєць і фірмової марки виробника.

На ринках ціна становить 62–70 гривень за десяток.

За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, зростання цін на яйця напередодні великодніх свят очікується невеликим – у діапазоні 5–7%, адже вони й так надто високі.

Після Великодніх свят у зв'язку з сезонним приходом на ринок продукції приватних господарств прогнозується зниження цін на яйця,

– резюмує Пашко.

Ситуація з хлібобулочними виробами та крупами

Науковці Інституту аграрної економіки підкреслюють, що з початку 2023 року цінова ситуація на крупи залишається доволі стабільною і позитивною.

Порівняно з січнем рис подешевшав на 1,4% – з 59,97 до 59,13 гривні за кілограм.

Гречка втратила в ціні ще 4,6% – 65,73 гривні за кілограм.

Крупи манні та ячні подешевшали на 1,3% та 1,4% відповідно.

Крупи пшеничні подешевшали на 0,4% – з 17,96 до 17,89 гривні за кілограм.

Лише пшоно зазнало здорожчання на 4,4% – до 27,23 гривні за кілограм.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у квітні цінова ситуація на крупи залишатиметься стабільною, але подальшого здешевлення скоріш за все не відбуватиметься.

Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна зауважує, що продукція хлібопекарської галузі з початку року незначно подорожчала.

Як змінилась ціна хліба

Ціна на хліб пшеничний з борошна першого ґатунку зросла на 1,3% – до 34,64 гривні за кілограм, вищого ґатунку підвищилася на 1,2% – до 41,60 гривні за кілограм.

Батон подорожчав на 12 копійок (+0,5%) – до 21,95 гривні за 500 грамів.

Житній хліб додав в ціні 0,4% – до 35,21 гривні за кілограм.

За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, прогнозоване значне здорожчання електроенергії на тлі тривалої енергетичної кризи в країні продовжить всій негативний вплив на цінову динаміку хліба та хлібних виробів. У квітні прогнозується незначне подорожчання хліба – в діапазоні 1–3%.