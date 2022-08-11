Яйця стрімко подорожчали: що відбувається з цінами на продукти
Джерело:Державна служба статистики
У липні ціни зросли на 22,2%. У липні знову найбільше подорожчали яйця, а фрукти навпаки подешевшали. Інфляція на споживчому ринку в липні проти червня становить 0,7%.
На споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Нагадаємо, що у липні Індекс продовольчих цін ФАО зменшився на 8,6% проти червня. Таким чином ціни на продовольство у світі падають п'ятий місяць поспіль.
Читайте також Криптовалюти – це перспективи: яка нова опція заслуговує на особливу увагу
Які продукти подорожчали найбільше
- Найбільше у липні подорожчали яйця – на 8,7%.
- Ціни на продукти перероблювання зернових, рис, свинину, сало, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, масло зросли у межах коридору від 5,1% до 1,1%.
Як подорожчали інші продукти
- Хліб – на 1,1%.
- М'ясо та м’ясопродукти – на 1,5%.
- Риба та продукти з риби – на 1,9%.
- Молоко – на 0,4%.
- Олія соняшникова – на 0,7%.
- Цукор – 0,8%.
Як змінились ціни на інші категорії
- Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3% (тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,8%).
- Одяг і взуття подешевшали на 3,5% (взуття – на 3,8%, одяг – на 3,2%).
- Ціни на транспорт знизилися на 0,3% в основному через здешевлення палива та мастил на 4,4%. Водночас на 2,9% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.
- У сфері зв’язку ціни зросли на 2,1%, що пов’язано з подорожчанням мобільного зв’язку на 4,1% і поштових послуг на 2,6%.
Графік зміни ціни протягом року в Україні / Інфографіка Держстату
Ситуація з інфляцією
- Інфляція на споживчому ринку в липні цього року проти червня становила 0,7%, з початку року – 18,2%.
- Базова інфляція в липні цьогоріч проти червня становила 1,2%, з початку року – 12,7%.
Нагадаємо, у НБУ прогнозують, що наприкінці 2022 року цей показник перевищить позначку у 30%. Загалом інфляція демонструє зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Зауважте, що чим вищий рівень її рівень в країні – тим більшу загрозу він несе для економіки.Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.