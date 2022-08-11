Яйця стрімко подорожчали: що відбувається з цінами на продукти

У липні ціни зросли на 22,2%. У липні знову найбільше подорожчали яйця, а фрукти навпаки подешевшали. Інфляція на споживчому ринку в липні проти червня становить 0,7%.

На споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Нагадаємо, що у липні Індекс продовольчих цін ФАО зменшився на 8,6% проти червня. Таким чином ціни на продовольство у світі падають п'ятий місяць поспіль.

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Які продукти подорожчали найбільше

Найбільше у липні подорожчали яйця – на 8,7%.

Ціни на продукти перероблювання зернових, рис, свинину, сало, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, масло зросли у межах коридору від 5,1% до 1,1%.

Як подорожчали інші продукти

Хліб – на 1,1%.

М'ясо та м’ясопродукти – на 1,5%.

Риба та продукти з риби – на 1,9%.

Молоко – на 0,4%.

Олія соняшникова – на 0,7%.

Цукор – 0,8%.

Як змінились ціни на інші категорії

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3% (тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,8%).

підвищилися на 1,3% (тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,8%). Одяг і взуття подешевшали на 3,5% (взуття – на 3,8%, одяг – на 3,2%).

подешевшали на 3,5% (взуття – на 3,8%, одяг – на 3,2%). Ціни на транспорт знизилися на 0,3% в основному через здешевлення палива та мастил на 4,4%. Водночас на 2,9% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.

знизилися на 0,3% в основному через здешевлення палива та мастил на 4,4%. Водночас на 2,9% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті. У сфері зв’язку ціни зросли на 2,1%, що пов’язано з подорожчанням мобільного зв’язку на 4,1% і поштових послуг на 2,6%.

Фрукти, яловичина та овочі у липні подешевшали на 5,4 – 1,9%.

Графік зміни ціни протягом року в Україні / Інфографіка Держстату

Ситуація з інфляцією

Інфляція на споживчому ринку в липні цього року проти червня становила 0,7%, з початку року – 18,2%.

Базова інфляція в липні цьогоріч проти червня становила 1,2%, з початку року – 12,7%.

Нагадаємо, у НБУ прогнозують, що наприкінці 2022 року цей показник перевищить позначку у 30%. Загалом інфляція демонструє зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Зауважте, що чим вищий рівень її рівень в країні – тим більшу загрозу він несе для економіки.

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