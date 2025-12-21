Від комуналки до курсу долара: що змінилося за рік і як це вплинуло на гаманці українців

Українці пережили рік чималих змін: інфляція в країні зросла, ціни на продукти суттєво піднялися, як і ціна на комуналку. Зміни торкнулися і податків на початку року, зокрема військового збору. Крім того, курс долара за останній рік подорожчав рекордно, а облікова ставка з березня залишилася без змін.

М'ясо, фрукти та хліб: як змінилися ціни?

В коментарі аналітик УКАБ Максим Гопка для 24 Каналу розповів, що відповідно до статистики індексу споживчих цін Мінфін, за 9 місяців 2025 року найбільше подорожчали фрукти, а також м'ясо та м'ясопродукти.

Максим Гопка Аналітик УКАБ Натомість вартість овочів навпаки впала. Як і вартість яєць через стабільну пропозицію в теплий період часу з травня по вересень.

Причинами зміни вартості продуктів можуть бути кілька факторів:

Щодо збільшення вартості фруктів, то це може бути зумовлено зниженням врожаю через несприятливі погодні умови (заморозки) весною.

Зростання вартості м'яса та м'ясопродуктів було як результат підвищення витрат на корм для тварин, збільшення витрат на (альтернативні) енергоресурси.

А от зниженню вартості овочів сприяло збільшення пропозиції, що дозволило задовольнити попит і знизити ціни. Також відсутність серйозних погодних коливань влітку.

Вартість яєць знизилася завдяки стабільній пропозиції в теплий період року (травень-вересень), коли зростання виробництва є найбільшим через поліпшення умов для птахів.

По скільки овочі та фрукти зараз

У коментарі для 24 Каналу наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Інна Сало зауважила, що на формування цін на плодоовочеві істотно впливають обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на пальне.

Інна Сало Головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки За даними Мінфіну України, станом на 2 грудня 2025 року проти січня цього року ціни на овочі борщового набору істотно знизилися через достатні обсяги отриманого врожаю та розширення їх товарної пропозиції.

Буряк здешевшав до 9,73 гривні за кілограм, а морква – до 10,90 гривні за кілограм. Натомість капуста білокачанна – до 10,27 гривні за кілограм, цибуля ріпчаста – до 7,36 гривні за кілограм, а картопля – до 14,90 гривні за кілограм.

Натомість у грудні проти січня поточного року ціни на плодові на противагу овочевим зросли. Наприклад яблука здорожчали до 34,75 гривні за кілограм. На таке підвищення вплинули недостатній обсяг отриманого урожаю зерняткових та в цілому загальної пропозиції, умови зберігання та логістики,

– пояснює Сало.

Ціни на плодові імпорту також зросли: банани до 62,05 гривні за кілограм, апельсини – до 71,65 гривні за кілограм, а лимони – до 101,72 гривні за кілограм.

Зауважте! За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у зимово-весняний період очікується сезонне щомісячне поступове здорожчання овочів – до 10%, а плодів – до 15% проти нинішніх цін. Натомість на цибулю ріпчасту, буряк та картоплю у 2026 році очікується менш помітне зростання цін.

Як змінилася ціна на крупи та хлібобулочні вироби

Науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна для 24 Каналу зауважила, що торішня тенденція стійкого здорожчання дешевого сегмента продуктового кошика громадян, до якого належать крупи, хліб та хлібобулочні вироби, зберігається протягом всього 2025 року.

Світлана Черемісіна Головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки З початку цього року, за даними Держкомстату України, хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав до 59,9 гривні за кілограм, а хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – до 47,68 гривні за кілограм. Батон додав в ціні на 9,3 % і коштує нині 30 – 35 гривень за 500 грамів.

Всі види круп також відчутно зросли в ціні: гречка подорожчала до 40,37 гривні за кілограм, а крупи ячні – до 23,83 гривні за кілограм. Не подорожчав лише рис, ціна на який з початку року знизилась на 5% і становить наразі 53,28 гривні за кілограм.

Відтак за умов збереження тренду на здорожчання, до кінця 2025 року хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку ще додасть в ціні мінімум 8,5% і коштуватиме 63,5 гривні за хліб,

Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку зросте в ціні – до 49,6 гривні за кілограм (+7%), а хліб житній – до 50,6 гривні за кілограм (+5,5%).

Чи подорожчало м'ясо

Науковиця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець для 24 Каналу, у продуктових супермаркетах, станом на 1 грудня 2025 року порівняно з ситуацією на 1 грудня 2024 року, роздрібні ціни на основні види м'яса – яловичина, свинина і курятина – зросли від 16,2% до 74,3%.

З-поміж основних видів м'яса за рік найбільше здорожчала ребра яловичини. Роздрібні ціни на цей продукт зросли від 168,95 гривні за кілограм до 294,55 гривні за кілограм.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Скорочення поголів'я великої рогатої худоби та економічні труднощі – зростання витрат на корми, енергоносії та логістику, спричинені військовою агресією Росії проти України, є основними причинами, які зумовили здорожчання яловичини.

Окрім цього, здорожчання основних видів м'яса відбувається в результаті скорочення їх пропозиції та зростання попиту.

Зокрема, скорочення пропозиції яловичини та свинини і їх здорожчання сприяють збільшенню попиту на курятину, а отже, і ціни на неї також зростають.

Зокрема, роздрібні ціни на основні види м’яса становили:

Ребра яловичини – 294,55 гривні за кілограм,

Яловичина гуляш – 385,96 гривні за кілограм,

Свинина ошийок – 334,97 гривні за кілограм,

Свинина грудинка – 219,29 гривні за кілограм,

Курячі стегна – 139 гривень за кілограм,

Куряче філе – 244,37 гривні за кілограм,

Сало домашнє – 272 гривні за кілограм.

Зверніть увагу! За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, перед Різдвом і Новим роком можливе підвищення роздрібних цін на основні види м'яса – яловичина, свинина, курятина – до 9%.

Що відбувалося з пальним впродовж року?

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у розмові з 24 Каналом розповів, що різні марки пального зросли за рік по-різному.

А серед основних чинників, це девальваційний чинник, адже послаблення гривні відносно євро матиме вплив через те, що пальне Україна ввозить із-за кордону.

Геннадій Рябцев Науковий ступінь/посада Натомість друга причина – це підняття акцизів на пальне з 1 січня 2026 року, а пропорційно зростатиме ще й ціна на пальне.

А третій чинник стосується переходу на пальне з біокомпонентів, яке стало обов'язковим з 1 травня 2025 року. Це було зроблено для того, щоб зменшити викиди, підтримати аграрний сектор та знизити залежність від імпорту нафти.

І хоч цей чинник спричинив невеликі коливання, втім деяке подорожчання все ж відбулося,

– додає Рябцев.

Водночас останній чинник – скорочення автозаправних станцій в Україні щонайменше на чверть. Це переважно невеликі АЗС, зазвичай регіональні.

Чималою проблемою є те, що у великих мережах АЗС немає ніяких обмежень на встановлення цін на пальне. Відтак ми маємо доволі великий розрив між цінами на звичайний бензин та бензин вищої якості,

– підсумував Рябцев.

Прогнозується, що вартість на пальне з нового року зросте. І скоріш за все це реальне зростання буде більшим, аніж об'єктивно обґрунтованим.

За даними Консалтингової групи А-95, станом на 8 грудня, середні ціни на пальне та бензин відрізняються суттєво:

Бензин А-95 преміум коштує 62,87 гривні за літр, а бензин А-95 – 58,28 гривні, як і дизпальне – 58,24 гривні за літр.

Натомість бензин А-92 обходиться орієнтовно в 56,75 гривні за літр, а найдешевший автомобільний газ – 35,13 гривні за літр.

Якщо ж врахувати аналогічний період на ринку пального торік, то середня вартість на декілька гривень дешевше:

Бензин А-95 преміум тоді коштував в середньому 58,45 гривні за літр, що на 4 гривні менше, аніж зараз. А звичайний бензин торгувався по 55,48 гривні за літр, що менше на 3 гривні.

Бензин А-92 коштував 53,06 гривні за літр, а дизпальне – по 52,02 гривні за літр, що менше на понад 6 гривень.

Натомість автомобільний газ – по 35,55 гривні, що майже не змінилося зараз.

Чи зросла вартість на воду, газ та загалом комуналку?

Як повідомили в Держстаті України, у проміжку з жовтня 2024 року по жовтень 2025 року, вартість житлово-комунальних послуг піднялася в середньому лише на 2,4%.

Втім не всі комунальні подорожчали однаково. Наприклад найбільше здорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками – на 12,1%.

На інші види послуг ціна зросла таким чином: вивезення побутових відходів — на 6,7%; обслуговування та поточний ремонт житла — на 3,1%; централізоване водопостачання — на 0,7%; водовідведення (каналізація) — на 0,6%.

Тариф на газ

За останній рік тариф на газ для побутових споживачів компанії Нафтогаз не змінився. Наразі він досі залишається фіксованим на рівні майже 8 гривень за кубометр.

Нагадуємо! Від початку повномасштабної війни в Україні діє мораторій на підвищення комунальних тарифів, зокрема на опалення, газ та гарячу воду. Таким чином, ці тарифи залишаються без змін впродовж воєнного стану та ще пів року після його припинення.

Тариф на електроенергію

У 2025 році не відбулося підвищення тарифу і на світло. Населення досі сплачує за спожиту електроенергію 4,32 гривні за кіловат-годину.

Водночас зміни ціни можуть відбуватися для власників двозонних лічильників, адже вони платять за світло за двома тарифами: 4,32 гривні за кіловат – на денному тарифі з 7:00 по 23:00, а 2,16 гривні за кіловат – на нічному тарифі з 23:00 до 7:00.

Тариф на воду

До речі, ситуація з ціною на воду впродовж 2025 року була іншою. Ще на початку року стало відомо, що у деяких регіонах тариф на централізоване водопостачанням та водовідведення зросли, повідомляли в Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Через те що місцева влада може переглядати тариф на воду без схвалення НКРЕКП, у деяких містах у березні цього року холодна вода коштувала дорожче ніж 60 гривень за кубометр, писав УНІАН. Хоч в середньому У середньому тариф становить 41 гривню за кубометр води.

Наприклад, у Виноградові Закарпатської області з 1 березня доведеться заплатити 62,16 гривні, а в Іршаві – 65,27 гривні. У Старій Вижівці Волинської області один із найвищих тарифів на воду в країні – 81,66 гривні за кубометр.

Цікаво, що тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для колективних споживачів та мешканців приватного сектору у різних постачальників, за даними Мінфіну, становлять:

КП "Вінницяобл­водоканал" – разом становитиме тариф 25,62 гривні за кубометр,

КП "Луцьк­водоканал" – 28,41 гривні за кубометр,

КП "Дніпро­водоканал" – 31,35 гривні за кубометр,

КП "Житомир­водоканал" – 37,53 гривні за кубометр,

КП "Львів­водоканал" – 25,88 гривні за кубометр,

КП "Умань­водоканал" – 57,50 гривні за кубометр,

КП "Обл­водоканал" Запорізька – 65,55 гривні за кубометр.

Які податки для українців у 2025 році?

З початку січня 2025 року для фізичних осіб, що працюють за трудовим договором на державних, комунальних та комерційних підприємствах сплачують збільшений військовий збір – 1,5% до 5%.

Натомість податок на доходи фізосіб залишився незмінним на рівні 18% від суми заробітку. Загальне податкове навантаження таким чином у 2025 році становить 23%.

Серед інших податків, що залишилися без змін: Єдиний соціальний внесок (для найнятих працівників, роботодавців, ФОПів) – 22%, мінімальна сума 1 760 гривень; податок на прибуток юридичних осіб чи компаній – 18%; податок на додаток вартість – 20% (стандартна ставка).

Щодо податкового навантаження на ФОПів у 2025 році, то воно становить:

ФОП І групи

Єдиний податок – 302,80 гривні (10% від прожиткового мінімуму), військовий збір – 800 грн (10% від мінімальної заробітної плати). Мінімальний ЄСВ – 1 760 гривень (22% від мінімальної заробітної плати). Загальна сума податків сягає 2 862,80 гривні.

ФОП ІІ групи

Єдиний податок – 1 600 гривень (20% від мінімальної зарплати), військовий збір – 800 гривень, а мінімальний ЄСВ – 1 760 гривень. Відтак загальна сума податків – 4 160 гривень.

ФОП III групи

Єдиний податок – 3% (з ПДВ) або 5% (без ПДВ), а військовий збір – 1% від доходу. Мінімальний ЄСВ як і для ФОПів I та II груп.

ФОП IV групи

Єдиний податок залежить від категорії земель та їх розміщення. Натомість військовий збір незмінний, як і мінімальний ЄСВ.

Зауважте! ФОПи на загальній системі платять ЄСВ на рівні не менше мінімального розміру, військовий збір на рівні 5%, а ПДФО – 18%.

Як офіційний курс долара сягнув за останній рік максимального рівня за всю історію?

Станом на 1 грудня 2024 року офіційний курс долара становив 41,59 гривні, за даними НБУ. Впродовж того місяця валюта коливалася в ціні, втім до кінця місяця різко сягнула вгору – до майже 42 гривень, передає 24 Канал.

Відповідно у січня 2025 року валюта подорожчала на той час до історичного максимуму, який становив 42,28 гривні.

На цій позначці валюта довго не протрималася й почала опускатися – 10 лютого ціна вже становила 41,47 гривні, а 10 березня 41,21 гривні, при цьому постійно сягаючи вгору, а потім спадаючи до низу.

За весь останній рік мінімальний показник курсу зафіксований у квітня – тоді валюта майже опустилася до позначки в 41 гривню.

На початку вересня, після того, як впродовж літа ціна коливалася, діапазон вартості офіційного курсу долара суттєво опустився. У період з серпня по початок жовтня ціна була в межах 41,20 – 41,50 гривні.

Після цього валюта сягнула вгору і наприкінці жовтня сягнула позначки в 42 гривні, а 26 листопада офіційний курс долара оновив історичний максимум і сягнув 42,40 гривні. Станом на 1 грудня 2025 року ціна опустилася до 42,26 гривні.

Зауважте! З 1 грудня 2024 року по 1 грудня 2025 року ціна зросла на майже на 70 копійок.

Пришвидшувалася чи знижувалася інфляція за останній рік?

У грудні 2024 року інфляція становила 12% у річному вимірі, свідчать дані НБУ. А відповідно до даних, які були опубліковані Держстатом України, ціни у місячному вимірі зросли на 1,4%.

У січні 2025 року інфляція пришвидшилася до 12,9% у річному вимірі, а ціни у місячному вимірі зросли на 1,2%.

У лютому ситуація була схожою, тому інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.

У березні інфляція також пришвидшилася – до 14,6% у річному вимірі. А у місячному вимірі ціни зросли на 1,5%.

У квітні показник сягнув вже 15,1% у річному вимірі, а у травні майже 16% у річному вимірі, натомість ціни у місячному вимірі ціни зросли на 0,7% та 1,3% відповідно.

Перший місяць літа супроводжувався вже зниженням інфляції – до 14,3% у річному вимірі з 15,9% у травні. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.

У липні інфляція продовжила сповільнюватися – до 14,1% у річному вимірі, як і ціни у місячному вимірі знизилися на 0,2%.

У серпні показник знизився до 13,2% у річному вимірі, а у вересні – до 11,9%. У місячному вимірі ціни знизилися на 0,2% та 0,3% відповідно.

У жовтні інфляція надалі сповільнювалася – до 10,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,9%.

Як повідомляє регулятор, інфляція почала знижуватися ще в червні й цей процес триває й дотепер. Це не означає, що ціни знижуються, але це означає, що вони зростають повільніше, ніж раніше.

Саме такого розвитку подій НБУ й очікував, коли публікував попередні прогнози. За останніми даними у жовтні інфляція сповільнилася до 10,9%, водночас у травні становила майже 16%,

– йдеться у повідомленні.

Прогнозується, що наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, наступного року буде нижчою за 7%, а надалі прямуватиме до цілі НБУ – 5%.

Зауважте! У грудні 2024 року інфляція була на рівні 12%, а наприкінці 2025 року очікується нижче 10% у річному вимірі.

Які валютні обмеження досі діють?

У 2025 році Національний банк декілька разів вносив зміни до чинних валютних обмежень, зокрема навесні послабив деякі з них, як-от підприємства отримали можливість здійснювати окремі валютні операції понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту.

Крім того, серед інших пом'якшень є збільшення лімітів на розрахунки корпоративними картками за кордоном, забезпечення можливості оплати консульських зборів на рахунки дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном тощо.

У серпня цього року також було запроваджено пом'якшення щодо того, що бізнес зможе репатріювати дивіденди за 2023 рік, а можливості для хеджування валютних ризиків розширилися. Також юридичні та фізичні особи змогли повертати помилково переказані кошти в іноземній валюті, що були зараховані на рахунки клієнтів.

А з 18 вересня 2025 року НБУ надав змогу операторам поштового зв'язку та міжнародним транспортним перевізникам здійснювати транскордонні перекази з метою сплати митних платежів, кінцевими отримувачами яких є митні/податкові органи США.

Нагадуємо! З лютого 2025 року діє меморандум та встановлені ліміти на грошові операції на рівні 150 тисяч гривень для клієнтів "середнього" та "низького" рівня ризику, що стосуються карткових переказів та платежів по IBAN. З 1 червня цього року ці ліміти знижено до 100 тисяч гривень. Для клієнтів з "високим" рівнем ризику ліміт залишається на рівні 50 тисяч гривень на місяць.

Якою була облікова ставка впродовж року?

На початку січня 2025 року правління НБУ встановило рівень облікової ставки на рівні 13,5%, а вже 23 січня облікову ставку було підвищено до 14,5%, повідомили на сайті НБУ.

З 7 березня правління регулятора знову підвищило облікову ставку з 14,5% до 15,5%. Надалі цей рівень не змінювався – у червні, липні, вересні та жовтні НБУ не змінював облікову ставку.

Після того, як правління НБУ підвищує облікову ставку кредити для населення стають дорожчими, а депозити – вигіднішими.

Натомість у випадку зниження – кредити стають дешевшими. Водночас якщо знизити ставку занадто швидко, то інфляція може прискоритися.

Що таке "облікова ставка": це ставка, за рівнем якої НБУ надає кредити комерційним банкам та задає орієнтир для вартості грошей в країні. Відповідно, банки, своєю чергою, формують ставки для бізнесу та населення.