Житло по закладеному курсу: що буде з ринком нерухомості у жовтні

Більшість девелоперів вжили заходів на випадок дестабілізації ринку нерухомості. Для цього вони зафіксували на первинному ринку житла курс у 40 – 42 гривні за долар за метр квадратний.

Прогноз на ринок нерухомості в жовтні

Володимир Семенцов розповів, що ціноутворення на первинному ринку завжди базувалося на двох чинниках: міцній прив’язці до курсу долара й потенційному зростанні вартості будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт. Під час війни цей зв'язок лише посилився, передає 24 Канал.

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Володимир Семенцов Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development. Фактично валютний курс на первинному ринку на 7 – 10% більший за готівковий. І це разом із реальним здорожчанням собівартості будівництва є однією з вагомих причин того, чому з початку повномасштабного вторгнення ціни на "первинці" зросли в середньому на 40 – 45%.

Він вважає, що на початку жовтня ситуація майже не зміниться, бо потенційний попит є досить незначним, а способів для його збільшення фактично не існує. Проте можливе збільшення попиту на готові квартири в добудованих будинках, хоча тренду це і не змінить, бо частка таких квартир всього 3%.

Завдяки резапуску державної програми пільгового кредитування "єОселя" продажі готових квартир можуть зрости на 15 – 20%. Однак в об’єктах на стадії зведення навряд чи варто очікувати суттєве пожвавлення: "єОселя" передбачає, що девелопери залучатимуть кошти переважно через фонди фінансування будівництва, через купівлю-продаж майнових прав на недобудовані квартири або через облігації,

– додав він.

Наразі частка девелоперів, готових до таких змін у схемах фінансування об’єктів, будівництво яких почалося ще до ухвалення 15 серпня 2022 року Закону України №2518 "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому", занадто мала та наявний певний скепсис щодо обсягів та безперервності фінансування державної програми пільгового кредитування

На його погляд, амплітуда цінових коливань не перевищить в середньому 1 – 2%, що є ознакою стабільності.

Наразі економічна ситуація в країні є досить стабільною, а попит на дві треті менший за пропозицію, відтак відсутні економічні підстави для глобального перегляду цін. А якщо додати побоювання/пересторогу потенційних покупців напередодні опалювального сезону, пов’язану з можливими новими терористичними атаками ворога на об’єкти енергетичної інфраструктури, то можна сказати, що на первинному ринку житла навряд чи можливі глобальні трендові зміни, як то, наприклад, зростання попиту,

– підсумував Семенцов

Три напрями для покращення ситуації з "єОселя"

Олена Дмітрієва виділила 3 шляхи, які за 2 – 3 місяці, можуть покращити ситуацію з програмою серед них:

активізація "єОселі" на первинному ринку для широкого кола українців, які потребують поліпшення житлових умов;

розвиток спільних іпотечних програм між банками й девелоперами: для покупця це і додаткова гарантія надійності придбання оселі в новобудові, і зменшені відсотки;

участь місцевої влади в додатковій компенсації відсотків за іпотечними кредитами на первинному ринку.

Олена Дмітрієва Перша заступниця Голови правління ГЛОБУС БАНКУ Зниження розміру облікової ставки спонукає до суттєвого пом’якшення іпотечних умов. В разі, якщо розмір облікової ставки буде знижений, як мінімум, ще на 2 відсоткових показники, то в середньому іпотечні ставки можуть впасти на 3,5 – 5%. Це своєю чергою призведе до зростання конкурентоздатності іпотечних програм комбанків порівняно з програмою "єОселя", а громадяни отримають можливість обирати кредит під власні фінансові можливості.

На її думку, облікова ставка мала опуститися щонайменше до 20%, що буде спонукати комерційні банки поновлювати власні іпотечні програми та робити їх більш привабливими для клієнтів.