Як працювала "єОселя" до серпня 2023 року

Олена Дмітрієва розповіла, що обсяги наданих кредитів за понад рік повномасштабної війни в дев’ять разів менші, ніж за цілий рік до вторгнення, передає 24 Канал. До того ж майже 100% кредитів було видано для придбання житла на вторинному ринку, а за власними програмами банки видали майже 250 іпотечних кредитів.

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Олена Дмітрієва Перша заступниця Голови правління ГЛОБУС БАНКУ Після старту програми "єОселя" вже було видано понад 2 тисячі кредитів на придбання житла переважно на вторинному ринку, а також у введених в експлуатацію новобудовах. Це у 8 разів більше, ніж кількість виданих кредитів за програмами комерційних банків. Таким чином можна констатувати, що іпотека в Україні тримається переважно на державній іпотечній програмі.

Вона наголосила, що після перезапуску програми з 1 серпня, її ефективність залежатиме від залучення постійних джерел фінансування.

Нагадаємо! З січня по травень 2023 через брак коштів реалізацію програми призупинили. У червні завдяки додатковому фінансуванню з відкритого ринку, вдалося відновити роботу ініціативи, але ресурсів може вистачити лише на 5 – 6 тисяч кредитних угод, що доволі мало.

Перспективи "єОселі" на первинному ринку

За словами Дмітрієвої, головна проблема непопулярності "єОселя" полягає в обмеженні схем фінансування, дозволених для участі в програмі. Всього 10% забудовників працюють за дозволеними схемами до яких належать:

фонди фінансування будівництва;

купівля-продаж майнових прав;

цільові облігації.

Змінювати схему фінансування дуже дорого. Забудовники хочуть гарантованих обсягів фінансування за "єОселею" для того, щоб вносити зміни у свої процеси. Поки що це питання поставлене на паузу,

– додала вона.

На думку банкірки, цю проблему можуть вирішити такі законодавчі норми:

Закон України №2518 "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому";

Постанова КМУ №596 від 13 червня 2023 року.

Ці документи накладають певні зобов’язання на забудовника, запроваджують поняття спеціального майнового права та його реєстрації, роблять ринок первинної нерухомості прозорим, а права покупців – більш захищеними. Тому вкрай важливим є спрощення умов переходу забудовників на нову схему роботи, зазначену в Законі,

– пояснила Дмітрієва.

Чому попит на первинне житло знизився

Також проблемою є низький попит на первинне житло в програмі "єОселя" – 20 – 30% від рівня початку лютого 2022 року. Це відбулося через низку причин:

зростання собівартості житла;

зниження платоспроможності потенційних покупців;

великі ризики, пов’язані із термінами завершення будівництва та наявності відповідних фінансових ресурсів у девелоперів;

стан невизначеності через війну;

відсутність страхування ризиків на випадок пошкодження або руйнування новобудови внаслідок бойових дій;

загальна непрогнозованість наслідків війни.

Три напрями для покращення ситуації з "єОселя"

Олена Дмітрієва виділила 3 напрями, рухаючись якими можна покращити ситуацію протягом 2 – 3 місяців, серед них:

активізація "єОселі" на первинному ринку для широкого кола українців, які потребують поліпшення житлових умов;

розвиток спільних іпотечних програм між банками й девелоперами: для покупця це і додаткова гарантія надійності придбання оселі в новобудові, і зменшені відсотки;

участь місцевої влади в додатковій компенсації відсотків за іпотечними кредитами на первинному ринку.

Зниження розміру облікової ставки спонукає до суттєвого пом’якшення іпотечних умов. В разі, якщо розмір облікової ставки буде знижений, як мінімум, ще на 2 відсоткових показники, то в середньому іпотечні ставки можуть впасти на 3,5 – 5%. Це своєю чергою призведе до зростання конкурентоздатності іпотечних програм комбанків порівняно з програмою "єОселя", а громадяни отримають можливість обирати кредит під власні фінансові можливості,

– підсумувала заступниця Голови правління банку.

Вона вважає, що облікова ставка опуститься щонайменше до 20%, що буде спонукати комерційні банки поновлювати власні іпотечні програми та робити їх більш привабливими для клієнтів.