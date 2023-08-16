Як працювала "єОселя" до серпня 2023 року
Олена Дмітрієва розповіла, що обсяги наданих кредитів за понад рік повномасштабної війни в дев’ять разів менші, ніж за цілий рік до вторгнення, передає 24 Канал. До того ж майже 100% кредитів було видано для придбання житла на вторинному ринку, а за власними програмами банки видали майже 250 іпотечних кредитів.
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Після старту програми "єОселя" вже було видано понад 2 тисячі кредитів на придбання житла переважно на вторинному ринку, а також у введених в експлуатацію новобудовах. Це у 8 разів більше, ніж кількість виданих кредитів за програмами комерційних банків. Таким чином можна констатувати, що іпотека в Україні тримається переважно на державній іпотечній програмі.
Вона наголосила, що після перезапуску програми з 1 серпня, її ефективність залежатиме від залучення постійних джерел фінансування.
Перспективи "єОселі" на первинному ринку
За словами Дмітрієвої, головна проблема непопулярності "єОселя" полягає в обмеженні схем фінансування, дозволених для участі в програмі. Всього 10% забудовників працюють за дозволеними схемами до яких належать:
- фонди фінансування будівництва;
- купівля-продаж майнових прав;
- цільові облігації.
Змінювати схему фінансування дуже дорого. Забудовники хочуть гарантованих обсягів фінансування за "єОселею" для того, щоб вносити зміни у свої процеси. Поки що це питання поставлене на паузу,
– додала вона.
На думку банкірки, цю проблему можуть вирішити такі законодавчі норми:
- Закон України №2518 "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому";
- Постанова КМУ №596 від 13 червня 2023 року.
Ці документи накладають певні зобов’язання на забудовника, запроваджують поняття спеціального майнового права та його реєстрації, роблять ринок первинної нерухомості прозорим, а права покупців – більш захищеними. Тому вкрай важливим є спрощення умов переходу забудовників на нову схему роботи, зазначену в Законі,
– пояснила Дмітрієва.
Чому попит на первинне житло знизився
Також проблемою є низький попит на первинне житло в програмі "єОселя" – 20 – 30% від рівня початку лютого 2022 року. Це відбулося через низку причин:
- зростання собівартості житла;
- зниження платоспроможності потенційних покупців;
- великі ризики, пов’язані із термінами завершення будівництва та наявності відповідних фінансових ресурсів у девелоперів;
- стан невизначеності через війну;
- відсутність страхування ризиків на випадок пошкодження або руйнування новобудови внаслідок бойових дій;
- загальна непрогнозованість наслідків війни.
Три напрями для покращення ситуації з "єОселя"
Олена Дмітрієва виділила 3 напрями, рухаючись якими можна покращити ситуацію протягом 2 – 3 місяців, серед них:
- активізація "єОселі" на первинному ринку для широкого кола українців, які потребують поліпшення житлових умов;
- розвиток спільних іпотечних програм між банками й девелоперами: для покупця це і додаткова гарантія надійності придбання оселі в новобудові, і зменшені відсотки;
- участь місцевої влади в додатковій компенсації відсотків за іпотечними кредитами на первинному ринку.
Зниження розміру облікової ставки спонукає до суттєвого пом’якшення іпотечних умов. В разі, якщо розмір облікової ставки буде знижений, як мінімум, ще на 2 відсоткових показники, то в середньому іпотечні ставки можуть впасти на 3,5 – 5%. Це своєю чергою призведе до зростання конкурентоздатності іпотечних програм комбанків порівняно з програмою "єОселя", а громадяни отримають можливість обирати кредит під власні фінансові можливості,
– підсумувала заступниця Голови правління банку.
Вона вважає, що облікова ставка опуститься щонайменше до 20%, що буде спонукати комерційні банки поновлювати власні іпотечні програми та робити їх більш привабливими для клієнтів.