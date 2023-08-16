Как работала "єОселя" до августа 2023 года

Елена Дмитриева рассказала, что объемы предоставленных кредитов за более чем год полномасштабной войны в девять раз меньше, чем за целый год до вторжения передает 24 Канал. К тому же, почти 100% кредитов было выдано для приобретения жилья на вторичном рынке, а по собственным программам банки выдали почти 250 ипотечных кредитов.

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Елена Дмитриева Первая заместитель Председателя правления ГЛОБУС БАНКА После старта программы "єОселя" уже было выдано более 2 тысяч кредитов на приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке, а также во введенных в эксплуатацию новостройках. Это в 8 раз больше, чем количество выданных кредитов по программам коммерческих банков. Таким образом, можно констатировать, что ипотека в Украине держится преимущественно на государственной ипотечной программе.

Она подчеркнула, что после перезапуска программы с 1 августа ее эффективность будет зависеть от привлечения постоянных источников финансирования.

Напомним! С января по май 2023 года из-за нехватки средств реализацию программы приостановили. В июне благодаря дополнительному финансированию с открытого рынка удалось возобновить работу инициативы, но ресурсов может хватить лишь на 5 – 6 тысяч кредитных соглашений, что мало.

Перспективы "єОсели" на первичном рынке

По словам Дмитриевой, главная проблема непопулярности "єОселя" заключается в ограничении схем финансирования, разрешенных для участия в программе Всего 10% застройщиков работают по разрешенным схемам, к которым относятся:

фонды финансирования строительства;

купля-продажа имущественных прав;

целевые облигации.

Менять схему финансирования очень дорого. Застройщики хотят гарантированных объемов финансирования по "єОселю" для того, чтобы вносить изменения в свои процессы. Пока этот вопрос поставлен на паузу,

– добавила она.

По мнению банкирши, эту проблему могут решить следующие законодательные нормы:

Закон Украины №2518 "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем";

Постановление КМУ №596 от 13 июня 2023г.

Эти документы налагают определенные обязательства на застройщика, вводят понятие специального имущественного права и его регистрации, делают рынок первичной недвижимости прозрачным, а права покупателей более защищенными. Поэтому крайне важно упрощение условий перехода застройщиков на новую схему работы, указанную в Законе,

– объяснила Дмитриева.

Почему спрос на первоначальное жилье снизился

Также проблемой является низкий спрос на первичное жилье в программе "єОселя" - 20 - 30% от уровня начала февраля 2022 года. Это произошло по ряду причин:

рост себестоимости жилья;

снижение платежеспособности потенциальных покупателей;

большие риски, связанные со сроками завершения строительства и наличия соответствующих финансовых ресурсов у девелоперов;

состояние неопределенности из-за войны;

отсутствие страхования рисков на случай повреждения или разрушения новостройки в результате боевых действий;

общая непрогнозируемость последствий войны.

Три направления для улучшения ситуации с "єОселем"

Елена Дмитриева выделила 3 направления, двигаясь по которым можно улучшить ситуацию в течение 2 – 3 месяцев, среди них:

активизация "єОсели" на первичном рынке для широкого круга украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

развитие общих ипотечных программ между банками и девелоперами: для покупателя это и дополнительная гарантия надежности приобретения дома в новостройке, и уменьшенные проценты;

участие местных властей в дополнительной компенсации процентов по ипотечным кредитам на первичном рынке.

Снижение размера учетной ставки побуждает к существенному смягчению ипотечных условий. В случае если размер учетной ставки будет снижен, как минимум, еще на 2 процентных показателя, то в среднем ипотечные ставки могут упасть на 3,5 – 5%. Это в свою очередь приведет к росту конкурентоспособности ипотечных программ комбанков по сравнению с программой "єОселя", а граждане получат возможность выбирать кредит под собственные финансовые возможности,

– подытожила заместитель Председателя правления банка.

Она считает, что учетная ставка опустится не менее 20%, что будет побуждать коммерческие банки обновлять собственные ипотечные программы и делать их более привлекательными для клиентов.