Найдорожче місто в Україні по нерухомості

Під час розмови з 24 Каналом експерт з нерухомості Володимир Семенцов зауважує, що різниця в ціні за метр квадратний у різних обласних центрах України за останні 1,5 року стала більш-менш співмірною. Залежно від якісних характеристик ЖК різниця становить в середньому 10 – 15%.

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Водночас воєнні обставини в окремих містах є стримувальним фактором для зростання цін. Наприклад, у Харкові, Києві та Дніпрі, а в інших – навпаки. Йдеться про Ужгород, Львів та Чернівці.

Володимир Семенцов Співзасновник та керівний партнер компанії INSPI Development Розуміємо, що безпека придбання нерухомості та проживання є головним рушієм для зростання цін. Але таке вирівнювання цін дає змогу для розвитку первинного ринку в регіонах, а посилення конкуренції загалом позитивно позначається на первинному ринку.

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За вересневими даними ЛУН, квадратний метр у Львові на первинці навіть дорожчий, ніж у Києві. Як розповідає Семенцов, наразі Київ та Львів можуть конкурувати не лише за рівнем цін, а ще й за якістю проєктів. І, по суті, ці два міста в глобальному сенсі є орієнтиром подальшого розвитку первинного ринку всієї країни.

Головні критерії ринку

За переконаннями експерта, після війни головними критеріями для формування ринку знову стане рівень життя в тому чи іншому регіоні, економічний розвиток регіону, прозорість умов роботи на ринку.

Тому певною мірою цінове розшарування може стати більш відчутним: залежно від локації, якості проєкту включно з використовуваними матеріалами, "начиння" проєкту, способів придбання (можливості придбання за допомогою "лояльної" іпотеки та розтермінування) різниця в цінах може розширитися до 20% і більше,

– додає він.

На скільки регіони України цікавлять іноземних інвесторів

Прогнозуючи, експерт з нерухомості зауважив, що потенційно майже всі обласні центри можуть викликати зацікавленість іноземних інвесторів. Звісно, Київ, Львів, Одеса, Харків й Дніпро, як найбільші міста з неабияким економічним потенціалом, цікавитимуть іноземних інвесторів найбільше.

Однак зараз поки зарано говорити, що потенційна цікавість вже якось суттєво "матеріалізувалась", додає Володимир Семенцов:

По-перше, триває війна і пов'язані з нею фінансові ризики досить вагомі.

По-друге, для іноземців вкрай важливим є встановлення прозорих і зрозумілих економічних механізмів діяльності на будь-якому ринку. Тому будь-яка задекларована цікавість досі є суто теоретичною, а не практичною.

Звісно, що іноземці розвиватимуть сегменти ринку нерухомості, що мають давати постійний прибуток: це об'єкти торгової нерухомості, логістична неорухомість, сервісні апартаменти тощо. При цьому важливим стане захід в Україну кількох потужних REIT-фондів, які інвестуватимуть в розвиток нерухомості,

– каже співрозмовник.

Яких цін очікувати восени

Ще раніше для 24 Каналу Володимир Семенцов розповів, що первинний ринок України зараз залишається стабільним внаслідок зниження Нацбанком облікової ставки. А ще суттєво вплинула на це низька інфляція в країні.

Зараз немає причин для збільшення вартості житла на первинці. Цікаво, що покупцям можуть навіть запропонувати знижки на покупку нерухомості. Натомість найбільш активні компанії, що поновили будівництво власних об'єктів, зокрема в Києві, готові запропонувати покупцям суттєві знижки, які варіюються від 2,5% до 10%,

– розповів експерт з нерухомості.

На первинний ринок та ціну на ньому впливатиме: