Самый дорогой город в Украине по недвижимости

Во время разговора с 24 Каналом эксперт по недвижимости Владимир Семенцов отмечает, что разница в цене за метр квадратный в разных областных центрах Украины за последние 1,5 года стала более или менее соразмерной. В зависимости от качественных характеристик ЖК разница составляет в среднем 10 – 15%.

Интересно Зерновые баталии продолжаются: почему европейские страны блокируют украинскую агропродукцию

В то же время военные обстоятельства в отдельных городах являются сдерживающим фактором роста цен. Например, в Харькове, Киеве и Днепре, а в других – наоборот. Речь идет об Ужгороде, Львове и Черновцах.

Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Понимаем, что безопасность приобретения недвижимости и проживания является главным двигателем для роста цен. Но такое выравнивание цен дает возможность для развития первичного рынка в регионах, а усиление конкуренции в целом положительно отражается на первичном рынке.

Обратите внимание! Львов бьет все рекорды и идет на уровне за стоимость квадрата со столицей.

По сентябрьским данным ЛУН, квадратный метр во Львове на первичке даже дороже, чем в Киеве. Как рассказывает Семенцов, сейчас Киев и Львов могут конкурировать не только по уровню цен, но и по качеству проектов. И в сущности эти два города в глобальном смысле являются ориентиром дальнейшего развития первичного рынка всей страны.

Главные критерии рынка

По убеждению эксперта, после войны главными критериями для формирования рынка вновь станет уровень жизни в том или ином регионе, экономическое развитие региона, прозрачность условий работы на рынке.

Поэтому в определенной степени ценовое расслоение может стать более ощутимым: в зависимости от локации, качества проекта, включая используемые материалы, "начинки" проекта, способов приобретения (возможности приобретения с помощью "лояльной" ипотеки и рассрочки) разница в ценах может расшириться до 20% и более,

– добавляет он.

На сколько регионы Украины интересуют иностранных инвесторов

Прогнозируя эксперт по недвижимости, отметил, что потенциально почти все областные центры могут вызвать заинтересованность иностранных инвесторов. Конечно, Киев, Львов, Одесса, Харьков и Днепр, как крупнейшие города с большим экономическим потенциалом, будут интересовать иностранных инвесторов больше всего.

Однако сейчас пока рано говорить, что потенциальный интерес уже как-то существенно "материализовался", добавляет Владимир Семенцов:

Во-первых, идет война и связанные с ней финансовые риски достаточно весомые.

Во-вторых, для иностранцев крайне важно установление прозрачных и понятных экономических механизмов деятельности на любом рынке. Поэтому любой задекларированный интерес до сих пор является сугубо теоретическим, а не практическим.

Конечно, иностранцы будут развивать сегменты рынка недвижимости, которые должны приносить постоянную прибыль: это объекты торговой недвижимости, логистическая недвижимость, сервисные апартаменты и т.д. При этом важным станет мероприятие в Украине нескольких мощных REIT-фондов, которые будут инвестировать в развитие недвижимости,

– говорит собеседник.

Каких цен ждать осенью

Еще раньше для 24 канала Владимир Семенцов рассказал, что первичный рынок Украины сейчас остается стабильным в результате снижения Нацбанком учетной ставки. А еще существенное влияние на это оказала низкая инфляция в стране.

Сейчас нет причин для увеличения стоимости жилья на первичке. Интересно, что покупателям могут даже предложить скидки на покупку недвижимости. Наиболее активные компании, возобновившие строительство собственных объектов, в частности в Киеве, готовы предложить покупателям существенные скидки, которые варьируются от 2,5% до 10%.

– рассказал эксперт по недвижимости.

На первичный рынок и цену на нем будут влиять: