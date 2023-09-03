Какой будет осень для рынка недвижимости

Как рассказывает 24 каналу эксперт по недвижимости Владимир Семенцов, первоначальный рынок Украины сейчас остается стабильным. Все потому, что НБУ снизил учетную ставку Кроме того, на ценовую ситуацию повлияла еще и низкая инфляция.

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Эксперт отмечает, что сейчас нет причин для увеличения стоимости жилья на первичке. Интересно, что покупателям могут даже предложить скидки на покупку недвижимости.

Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Наиболее активные компании, возобновившие строительство собственных объектов, в частности в Киеве, готовы предложить покупателям существенные скидки, которые варьируются от 2,5 до 10%.

Что будет влиять на цену

Семенцов отмечает, что основными факторами, которые могут повлиять на цену на первичном рынке, как снижение курса, так и низкий спрос:

Существенное снижение курса валют по сравнению с концом прошлого года. Уже этой осенью НБУ может прибегнуть к частичной либерализации валютного рынка с последующим снижением курса доллара еще на 1 – 1,5%.

по сравнению с концом прошлого года. Уже этой осенью НБУ может прибегнуть к частичной либерализации валютного рынка с последующим снижением курса доллара еще на 1 – 1,5%. Низкий спрос на новое жилье. Например, по льготной ипотечной программе "еОселя" за 1,5 месяца после старта было заключено лишь до 10 сделок.

Обратите внимание! По прогнозам эксперта, в ближайшее время покупателей будут преимущественно интересовать дома площадью от 40 метров квадратных до 70 метров квадратных. Также, степень готовности должна быть высокой, а именно жилье должно быть в относительно безопасных городах и локациях.

Средняя цена квартир в августе