Якою буде осінь для ринку нерухомості

Як розповідає 24 Каналу експерт з нерухомості Володимир Семенцов, первинний ринок України зараз залишається стабільним. Все через те, що НБУ знизив облікову ставку, крім того, на цінову ситуацію вплинула ще й низька інфляція.

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Експерт наголошує, що зараз немає причин для збільшення вартості житла на первинці. Цікаво, що покупцям можуть навіть запропонувати знижки на покупку нерухомості.

Володимир Семенцов Співзасновник та керівний партнер компанії INSPI Development Натомість найбільш активні компанії, що поновили будівництво власних об’єктів, зокрема в Києві, готові запропонувати покупцям суттєві знижки, які варіюються від 2,5% до 10%.

Що впливатиме на ціну

Семенцов зауважує, що основними факторами, які можуть вплинути на ціну на первинному ринку, є як зниження курсу, так і низький попит:

Суттєве зниження курсу валют порівняно з кінцем минулого року. Вже цієї осені НБУ може вдатися до часткової лібералізації валютного ринку з подальшим зниженням курсу долара ще на 1 – 1,5%.

порівняно з кінцем минулого року. Вже цієї осені НБУ може вдатися до часткової лібералізації валютного ринку з подальшим зниженням курсу долара ще на 1 – 1,5%. Низький попит на нове житло. Наприклад, за пільговою іпотечною програмою "єОселя" за 1,5 місяця після старту було укладено лише до 10 угод.

Зверніть увагу! За прогнозами експерта, найближчим часом покупців переважно цікавитимуть оселі площею від 40 метрів квадратних до 70 метрів квадратних. Також, ступінь готовності має бути високим, а саме житло має бути у відносно безпечних містах та локаціях.

Середня ціна квартир у серпні