Жилье по заложенному курсу: что будет с рынком недвижимости в октябре

Большинство девелоперов приняли меры на случай дестабилизации рынка недвижимости. Для этого они зафиксировали на первичном рынке жилья курс в 40 – 42 гривны за доллар за квадратный метр.

Прогноз на рынок недвижимости в октябре

Владимир Семенцов рассказал, что ценообразование на первичном рынке всегда базировалось на двух факторах: крепкой привязке к курсу доллара и потенциальном росте стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ. Во время войны эта связь только усилилась, передает 24 Канал.

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Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development. Фактически валютный курс на первичном рынке на 7 – 10% больше наличного. И это вместе с реальным удорожанием себестоимости строительства является одной из веских причин того, почему с начала полномасштабного вторжения цены на "первичке" выросли в среднем на 40-45%.

Он считает, что в начале октября ситуация почти не изменится, так как потенциальный спрос достаточно незначительный, а способов для его увеличения фактически не существует. Однако возможно увеличение спроса на готовые квартиры в достроенных домах, хотя тренда это и не изменит, потому что доля таких квартир всего 3%.

Благодаря резапуску государственной программы льготного кредитования "єОселя" продажи готовых квартир могут вырасти на 15 - 20%. Однако в объектах на стадии возведения вряд ли стоит ожидать существенное оживление: "еОселя" предполагает, что девелоперы будут привлекать средства преимущественно через фонды финансирования строительства, через куплю-продажу имущественных прав на недостроенные квартиры или через облигации,

– добавил он.

В настоящее время доля девелоперов, готовых к таким изменениям в схемах финансирования объектов, строительство которых началось еще до принятия 15 августа 2022 года Закона Украины №2518 "О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем", слишком мала и определенный скепсис относительно объемов и непрерывности финансирования государственной программы льготного кредитования

По его мнению, амплитуда ценовых колебаний не превысит в среднем 1 – 2%, что является признаком стабильности.

Сейчас экономическая ситуация в стране достаточно стабильная, а спрос на две трети меньше предложения, поэтому отсутствуют экономические основания для глобального пересмотра цен. А если добавить опасение/предостережение потенциальных покупателей в преддверии отопительного сезона, связанное с возможными новыми террористическими атаками врага на объекты энергетической инфраструктуры, то можно сказать, что на первичном рынке жилья вряд ли возможны глобальные трендовые изменения, как, например, рост спроса,

– подытожил Семенцов

Три направления для улучшения ситуации с "еОселя"

Елена Дмитриева выделила 3 пути, которые за 2 – 3 месяца, могут улучшить ситуацию с программой среди них:

активизация "єОсели" на первичном рынке для широкого круга украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

развитие общих ипотечных программ между банками и девелоперами: для покупателя это и дополнительная гарантия надежности приобретения дома в новостройке и уменьшенные проценты;

участие местных властей в дополнительной компенсации процентов по ипотечным кредитам на первичном рынке.

Елена Дмитриева Первая заместитель Председателя правления ГЛОБУС БАНКА Снижение размера учетной ставки побуждает к существенному смягчению ипотечных условий. В случае если размер учетной ставки будет снижен, как минимум, еще на 2 процентных показателя, то в среднем ипотечные ставки могут упасть на 3,5 – 5%. Это в свою очередь приведет к росту конкурентоспособности ипотечных программ комбанков по сравнению с программой "еОселя", а граждане получат возможность выбирать кредит под собственные финансовые возможности.

По ее мнению, учетная ставка должна была опуститься не менее 20%, что будет побуждать коммерческие банки обновлять собственные ипотечные программы и делать их более привлекательными для клиентов.