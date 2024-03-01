Пальне дорожчатиме: водіям яких автівок варто готуватися до нових цін

Ситуація на кордоні з Польщею спровокувала деякі проблеми на ринку пального в Україні. Один вид пального в цій ситуації постраждав найбільше, тому в березні прогнозують зростання його вартості.

Якою є ситуація з пальним

Під час розмови з 24 Каналом експерт Сергій Куюн пояснив, що зараз скраплений газ дорожчає. І це пов'язано із блокадою кордону.

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що за словами економіста Олега Пендзина, з якими він поділився з, левова частка того, що продають поляки українцям – паливно-мастильні матеріали. Саме тому протести на польському кордоні можуть вплинути на ціни пального в Україні.

Як розповідає Куюн, Польща є великим постачальником пального – з 2023 року десь 30% українського імпорту надходило з Польщі автотранспортом. І на сьогодні саме він потерпає від блокувань польських фермерів.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Замістити такий обсяг досить проблематично, тому це пальне їде через всю Польщу в об'їзд польського кордону і заходить в Україну через Словаччину, Угорщину та Румунію.

Відтак, подовжене транспортне плече призводить до здорожчання скрапленого газу – десь до 3 гривень на 1 літрі.

Експерт прогнозує, що ціна на автогаз може піднятися за поточних світових цін до 30 гривень за літр.Водночас на цій позначці вартість повинна зупинитися, адже польські обсяги будуть заміщуватися іншими джерелами постачання.

Втім Сергій Куюн каже, що ситуація з дизелем та бензином краща, адже постачання відбувається залізницею. Таким чином, блокування не так впливають на дизпальне та бензин, як на газ.

Хоча вони теж роблять таке коло, як газ, але їх частка невелика і це більше стосується економіки постачальника. Тобто, його прибутковість знижується. Відтак, через те, що об'єм порівняно невеликий, то це на ринок має обмежений вплив,

– пояснює експерт.

Які зараз ціни на бензин, дизпальне та автогаз

Сергій Куюн пояснює, що ціни на бензин та дизпальне залежатимуть від світового ринку у березні.

Початок 2024 року почався з позначки у 77 доларів за барель нафти, а зараз, майже як місяць, ціна тримається десь на рівні 83 – 84 долари за барель. І це призвело до здорожчання закупівельних цін, саме тому ціна буде рости й на українських АЗС,

– каже Куюн.

Станом на 1 березня, за даними Консалтингової групи А-95, середня вартість пального становить: