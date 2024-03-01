Топливо будет дорожать: водителям каких автомобилей стоит готовиться к новым ценам

Ситуация на границе с Польшей спровоцировала некоторые проблемы на рынке топлива в Украине. Следовательно, некоторый вид топлива в этой ситуации "пострадал" больше всего, поэтому в марте прогнозируют рост его стоимости.

Какова ситуация с горючим

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Сергей Куюн объяснил, что сейчас сжиженный газ дорожает. И это связано с блокадой границы.

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что по словам экономиста Олега Пендзина, с которыми он поделился с, львиная доля того, что продают поляки украинцам – горюче-смазочные материалы. Именно поэтому протесты на польской границе могут повлиять на цены топлива в Украине.

Как рассказывает Куюн, Польша является крупным поставщиком топлива – с 2023 года где-то 30% украинского импорта поступало из Польши автотранспортом. И сегодня именно он страдает от блокировок польских фермеров.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Заместить такой объем достаточно проблематично, поэтому это топливо едет через всю Польшу в объезд польской границы и заходит в Украину через Словакию, Венгрию и Румынию.

Поэтому, удлиненное транспортное плечо приводит к удорожанию сжиженного газа – где-то до 3 гривен на 1 литре.

Эксперт прогнозирует, что цена на автогаз может подняться при текущих мировых ценах до 30 гривен за литр.В то же время на этой отметке стоимость должна остановиться, ведь польские объемы будут замещаться другими источниками поставок.

Впрочем, Сергей Куюн говорит, что ситуация с дизелем и бензином лучше, ведь поставки происходит по железной дороге. Таким образом, блокировки не так влияют на дизтопливо и бензин, как на газ.

Хотя они тоже делают такой круг, как газ, но их доля небольшая и это больше касается экономики поставщика. То есть, его прибыльность снижается. Поэтому, из-за того, что объем сравнительно небольшой, то это на рынок имеет ограниченное влияние,

– объясняет эксперт.

Какие сейчас цены на бензин, дизтопливо и автогаз

Сергей Куюн объясняет, что цены на бензин и дизтопливо будут зависеть от мирового рынка в марте.

Начало 2024 года началось с отметки в 77 долларов за баррель нефти, а сейчас, почти как месяц, цена держится где-то на уровне 83 – 84 доллара за баррель. И это привело к подорожанию закупочных цен, именно поэтому цена будет расти и на украинских АЗС,

– говорит Куюн.

По состоянию на 1 марта, по данным Консалтинговой группы А-95, средняя стоимость топлива составляет: