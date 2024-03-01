Какова ситуация с горючим

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Сергей Куюн объяснил, что сейчас сжиженный газ дорожает. И это связано с блокадой границы.

Читайте также Топливо снова дорожает: цены на бензин, дизель и автогаз изменились

Напоминаем, что по словам экономиста Олега Пендзина, с которыми он поделился с 24 Каналом, львиная доля того, что продают поляки украинцам – горюче-смазочные материалы. Именно поэтому протесты на польской границе могут повлиять на цены топлива в Украине.

Как рассказывает Куюн, Польша является крупным поставщиком топлива – с 2023 года где-то 30% украинского импорта поступало из Польши автотранспортом. И сегодня именно он страдает от блокировок польских фермеров.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Заместить такой объем достаточно проблематично, поэтому это топливо едет через всю Польшу в объезд польской границы и заходит в Украину через Словакию, Венгрию и Румынию.

Поэтому, удлиненное транспортное плечо приводит к удорожанию сжиженного газа – где-то до 3 гривен на 1 литре.

Обратите внимание! Эксперт прогнозирует, что цена на автогаз может подняться при текущих мировых ценах до 30 гривен за литр. В то же время на этой отметке стоимость должна остановиться, ведь польские объемы будут замещаться другими источниками поставок.

Впрочем, Сергей Куюн говорит, что ситуация с дизелем и бензином лучше, ведь поставки происходит по железной дороге. Таким образом, блокировки не так влияют на дизтопливо и бензин, как на газ.

Хотя они тоже делают такой круг, как газ, но их доля небольшая и это больше касается экономики поставщика. То есть, его прибыльность снижается. Поэтому, из-за того, что объем сравнительно небольшой, то это на рынок имеет ограниченное влияние,

– объясняет эксперт.

Какие сейчас цены на бензин, дизтопливо и автогаз

Сергей Куюн объясняет, что цены на бензин и дизтопливо будут зависеть от мирового рынка в марте.

Начало 2024 года началось с отметки в 77 долларов за баррель нефти, а сейчас, почти как месяц, цена держится где-то на уровне 83 – 84 доллара за баррель. И это привело к подорожанию закупочных цен, именно поэтому цена будет расти и на украинских АЗС,

– говорит Куюн.

По состоянию на 1 марта, по данным Консалтинговой группы А-95, средняя стоимость топлива составляет: