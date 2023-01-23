Через декілька місяців все може змінитися: чого чекати від цін на пальне

І хоч ціни на пальне в Україні зараз залишаються сталими, та вже на початку весни все може змінитися. Посприяє росту цін на бензин та дизпаливо ембарго на російські нафтопродукти.

Яка ціна на пальне в Україні

За інформацією від "Мінфіну", середні ціни на пальне станом на 23 січня становлять:

бензин А-95 – 49,6 гривні;

бензин А-95 Преміум – 51,3 гривні;

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бензин А-92 – 48,65 гривні;

дизельне пальне – 53,35 гривні;

автомобільний газ – 27,34 гривні.

Відповідно до даних, можна зробити висновок, що ціни зберігають стабільність, проте вже на початку весни все може змінитися.

Ціни ростимуть цієї весни

Про це повідомив Obozrevatel експерт паливного ринку Сергій Куюн. За його словами ціни зрушать з місця вже у березні-квітні 2023 року.

Все через те, що вичерпаються запаси на українських заправках. Відповідно, пальне закуповуватимуть у Євросоюзі, яке з 5 лютого запроваджує санкції на російські нафтопродукти.

Основні події розгорнуться у березні-квітні, коли потік російських нафтопродуктів припиниться і, відповідно, розпочнуться пошуки, а точніше, реалізація цих нових поставок,

– мовить Куюн.

Але не варто думати, що пального критично не вистачатиме. Буде напружений період, який може протривати до кінця першого півріччя 2023 року.

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Єдиний нюанс — дефіцит дизельного пального

У коментарі 24 Каналу Сергій Куюн розповів, що найбільший дефіцит на спотовому ринку може стосуватися дизельного пального.

Я не виключаю підвищення цін після ембарго. Європі доведеться замістити десь 40% постачань свого дизельного пального. Це дуже багато, Європа – дуже великий ринок. Це десь в районі 3 мільйонів тонн на місяць,

– пояснив експерт.

До прикладу, Україна споживає в рік десь 5 мільйонів тонн. Тобто 3 мільйони щомісяця – це дуже суттєві обсяги.