Через несколько месяцев все может измениться: чего ждать от цен на горючее

И хотя цены на горючее в Украине сейчас остаются постоянными, но уже в начале весны все может измениться. Содействует росту цен на бензин и дизтопливо эмбарго на российские нефтепродукты.

цена на топливо в Украине.

По информации от "Минфина", средние цены на горючее по состоянию на 23 января составляют:

бензин А-95 – 49,6 гривны;

бензин А-95 Премиум – 51,3 гривны;

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бензин А-92 – 48,65 гривны;

дизельное топливо – 53,35 гривны;

автомобильный газ – 27,34 гривны.

Согласно данным, можно заключить, что цены сохраняют стабильность, однако уже в начале весны все может измениться.

Цены будут расти этой весной

Об этом сообщил Obozrevatel эксперт топливного рынка Сергей Куюн. По его словам, цены сдвинутся с места уже в марте-апреле 2023 года.

Все потому, что иссякнут запасы на украинских заправках. Соответственно, горючее будут закупать у Евросоюза, которое с 5 февраля вводит санкции на российские нефтепродукты.

Основные события развернутся в марте-апреле, когда поток российских нефтепродуктов прекратится и соответственно начнутся поиски, а точнее, реализация этих новых поставок,

– говорит Куюн.

Но не стоит думать, что горючего будет критически не хватать. Будет напряженный период, который может продлиться до конца первого полугодия 2023 года.

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Единственный нюанс – дефицит дизельного топлива

В комментарии 24 Каналу Сергей Куюн рассказал, что самый большой дефицит на спотовом рынке может касаться дизельного горючего.

Я не исключаю повышения цен после эмбарго. Европе придется заместить где-то 40% поставок своего дизельного горючего. Это очень много, Европа очень большой рынок. Это где-то в районе 3 миллионов тонн в месяц,

– объяснил эксперт.

К примеру, Украина потребляет в год около 5 миллионов тонн. То есть 3 миллиона ежемесячно – это очень существенные объемы.