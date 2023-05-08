У 2023 році пальне дорожчатиме: НБУ пояснив чому

У 2023 році варто очікувати певної мінливості на ринку палива. НБУ спрогнозував у яких місяцях заправити машину буде найдешевше.

Що буде з цінами на пальне у 2023 році

НБУ у своєму квітневому звіті спрогнозував що ціни на пальне протягом року матимуть тенденцію на зростання. Це спричинено поверненням довоєнних податків.

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Нагадаємо! У березні 2022 року уряд скасував акциз на пальне та знизив ПДВ з 20% до 7%. Однак з липня ПДВ планують повернути на довоєнний рівень.

Темпи подорожчання пального значно зменшилися на початку 2023 року (до 27,9% річних у березні) під впливом падіння світових цін на нафту, значних запасів, накопичених бізнесом та населенням, а також зниження попиту в умовах зменшення дефіциту електроенергії та теплої погоди,

– йдеться у звіті.

Найближчим часом вартість пального буде сильно коливатися. Наприклад у квітні вартість пального дещо зросла, але в червні очікується зниження цін, після чого, у липні знову буде зростання.

Це відображатиме вплив бази порівняння через паливну кризу минулої весни та податкових змін, зокрема торішню відміну акцизів та зниження ставки ПДВ і відновлення довоєнного оподаткування пального з цього липня, що матиме близько 1 відсоткового пункту прямого внеску в зміну ІСЦ (індексу споживчих цін – 24 Канал),

– пояснили у звіті.

Таке коливання може посилити тиск на сферу транспортних послуг, що, відповідно, повпливає й на їх вартість для населення.

Важливо! НБУ прогнозує, що надалі ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту. Натомість починаючи з 2024 року, паливна компонента сприятиме гальмуванню загальної інфляції, як напряму, так і через вторинні ефекти.

Скільки коштує пальне на АЗС

На початку квітня ціна дизельного пального зрівнялась з вартістю літра бензину А-95 й продовжила знижуватись. Наразі літра дизелю дешевша за літр бензину А-95, чого не було від березня минулого року.

Автогаз теж суттєво подешевшав з початку 2023 року й коштує в межах 22 гривень за літр. Станом на 5 травня, згідно з даними Консалтингової групи "А-95", ціна пального на АЗС виглядає таким чином: