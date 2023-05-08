Що буде з цінами на пальне у 2023 році
НБУ у своєму квітневому звіті спрогнозував що ціни на пальне протягом року матимуть тенденцію на зростання. Це спричинено поверненням довоєнних податків.
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Темпи подорожчання пального значно зменшилися на початку 2023 року (до 27,9% річних у березні) під впливом падіння світових цін на нафту, значних запасів, накопичених бізнесом та населенням, а також зниження попиту в умовах зменшення дефіциту електроенергії та теплої погоди,
– йдеться у звіті.
Найближчим часом вартість пального буде сильно коливатися. Наприклад у квітні вартість пального дещо зросла, але в червні очікується зниження цін, після чого, у липні знову буде зростання.
Це відображатиме вплив бази порівняння через паливну кризу минулої весни та податкових змін, зокрема торішню відміну акцизів та зниження ставки ПДВ і відновлення довоєнного оподаткування пального з цього липня, що матиме близько 1 відсоткового пункту прямого внеску в зміну ІСЦ (індексу споживчих цін – 24 Канал),
– пояснили у звіті.
Таке коливання може посилити тиск на сферу транспортних послуг, що, відповідно, повпливає й на їх вартість для населення.
Скільки коштує пальне на АЗС
На початку квітня ціна дизельного пального зрівнялась з вартістю літра бензину А-95 й продовжила знижуватись. Наразі літра дизелю дешевша за літр бензину А-95, чого не було від березня минулого року.
Автогаз теж суттєво подешевшав з початку 2023 року й коштує в межах 22 гривень за літр. Станом на 5 травня, згідно з даними Консалтингової групи "А-95", ціна пального на АЗС виглядає таким чином:
- А-95 – 46,47 гривні за літр;
- А-92 – 44,51 гривні за літр;
- Дизельне пальне – 45,71 гривні за літр;
- Автогаз – 21,81 гривні за літр.