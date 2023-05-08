Что будет с ценами на топливо в 2023 году
НБУ в своем апрельском отчете спрогнозировал, что цены на топливо в течение года будут иметь тенденцию на рост. Это вызвано возвратом довоенных налогов.
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Темпы удорожания горючего значительно уменьшились в начале 2023 года (до 27,9% годовых в марте) под влиянием падения мировых цен на нефть, значительных запасов, накопленных бизнесом и населением, а также снижения спроса в условиях уменьшения дефицита электроэнергии и теплой погоды,
– говорится в отчете.
В ближайшее время стоимость горючего будет сильно колебаться. Например, в апреле стоимость горючего несколько выросла, но в июне ожидается снижение цен, после чего, в июле снова будет рост.
Это будет отражать влияние базы сравнения из-за топливного кризиса прошлой весной и налоговых изменений, в том числе прошлогоднего отмены акцизов и снижения ставки НДС и восстановления довоенного налогообложения горючего с этого июля, что будет иметь около 1 процентного пункта прямого взноса в изменение ИПЦ (индекса потребительских цен – 24 Канал) ,
– объяснили в отчете.
Такое колебание может усилить давление на сферу транспортных услуг, что, соответственно, отразится и на их стоимости для населения.
Сколько стоит топливо на АЗС
В начале апреля цена дизельного горючего сравнялась со стоимостью литра бензина А-95 и продолжила снижаться. Сейчас литра дизеля дешевле литра бензина А-95, чего не было с марта прошлого года.
Автогаз тоже существенно подешевел с начала 2023 года и стоит около 22 гривен за литр. По состоянию на 5 мая согласно данным Консалтинговой группы "А-95", цена горючего на АЗС выглядит следующим образом:
- А-95 – 46,47 гривны за литр;
- А-92 – 44,51 гривны за литр;
- Дизельное топливо – 45,71 гривны за литр;
- Автогаз – 21,81 гривны за литр.