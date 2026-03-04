Спекуляції чи війна: що насправді штовхає вгору ціни на пальне в Україні

Вартість пального в Україні та Європі продовжує підвищуватися на тлі зростання напруги на нафтовому ринку через війну в Ірані. Однак експерти говорять, що основна причина росту цін навіть у геополітиці, а у відсутності контролю на ринку пального.

Чому ростуть ціни на пальне?

Нафтові ринки сколихнули повідомлення про перебої судноплавства в Ормузькій протоці через військові дії. Однак через цей морський шлях до Європи приходить усього 3% нафти, пояснив у коментарі 24 Каналу енергетичний експерт Юрій Корольчук.

За його словами, європейський ринок отримує нафту переважно з інших джерел:

зі США;

Норвегії;

країн Африки.

Перська затока більше працює саме на азійський ринок. І саме там було б логічно бачити здорожчання нафтопродуктів. Натомість ми бачимо його в європейській частині, зокрема в Україні,

– зазначає Корольчук.

Експерт упевнений, що ажіотаж навколо пального перебільшений. Він пояснює, що постачальники вже мають законтрактовані партії для України, ціна на яких визначена раніше.

Наприклад, ціна пального реально може складати 60 гривень. І хоча воно ще не прибуло в Україну, його вже придбали за цією вартістю. Але мережі потім "накручують" ціни, доводячи їх до 70 гривень чи більше.

Корольчук наголошує, що головна проблема полягає у відсутності контролю на ринку пального.

Юрій Корольчука Експерт Інституту енергетичних досліджень Проблема у тому, що немає довгострокових контрактів. Їхня наявність гарантувала б відсутність такого різкого подорожчання. Саме держава повинна змушувати власників мереж АЗС, трейдерів працювати за такими угодами, бо це, у першу чергу, захист споживача.

Директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Володимир Омельченко також занепокоєний з цінами на бензин і дизель в Україні. Він нагадує, що компанії мають ще й запаси пального, а не лише орієнтуються на контракти.

Необхідно, щоб Антимонопольний комітет посилив моніторинг ринку і карав тих, хто порушує конкурентну політику,

– наголошує Омельченко.

Зауважте! За прогнозами експертів, якщо війна на Близькому Сході перейде від авіаударів у сухопутну фазу, українські АЗС можуть підняти ціни на пальне до 90 – 100 гривень, якщо держава не втрутиться у цінову політику мереж.

Як ростуть ціни на пальне в Україні?

У середу, 4 березня, ціни на пальне в Україні перевищили позначку у 80 гривень за літр на деякі сорти.

Загалом ціни значно відрізняються залежно від заправної станції:

літр А-95 коштує від 63,99 до 73,99 гривні ;

; літр Pulls 100 – від 78,99 до 80,99 гривні.

Ціна дизелю в середньому становить від 63,99 до 73,99 гривні.

Втім, ціни на АЗС різняться від мережі.

Для прикладу, бензин А-95, за даними порталу ВсеАЗС, коштує:

Авантаж 7 – 60,95 гривні за літр;

БРСМ-Нафта – 61,99 гривні за літр;

Shell – 61,99 гривні за літр;

UPG – 65,90 гривні за лір;

АМІС – 64,99 гривні за літр;

Укрнафта – 66,99 гривні за літр;

ОККО – 70,99 гривні за літр;

SOCAR – 70,99 гривні за літр;

WOG – 68,99 гривні за літр.

Зауважте! Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прогнозує, що протягом тижня ріст цін на пальне може скласти в середньому 2 – 3 гривні.

Які ціни на пальне в Європі?