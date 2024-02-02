Ціни на пальне знову зростатимуть: у НБУ пояснили, в чому причина
Джерело:НБУ
Ціни на пальне у 2023 році зросли на 2,7%, що суттєво менше, ніж прогнозували експерти. Так сталося, тому що падіння світової вартості нафти скомпенсувало підвищення податків в Україні.
Як зміняться ціни на пальне у 2024 році
На початку цього року НБУ випустив "Інфляційний звіт", у якому спрогнозував, що ціни на пальне у 2024 році зростатимуть швидше.
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Зниження світових цін на нафту наприкінці року майже нівелювало ефект від повернення оподаткування пального, що діяло до вторгнення,
– написали в НБУ.
Також регулятор зазначив, що весною 2024 року очікується підвищення світових цін на нафту. Це може пришвидшити тенденцію подорожчання пального: згідно з прогнозами, його вартість збільшиться приблизно на 13,2%.
Це матиме непрямий проінфляційний вплив і на вартість транспортних послуг та окремих товарів. Надалі вартість пального стабілізується завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту,
– написали у звіті.
Ціни на пальне в лютому
Геннадій Рябцев розповів 24 Каналу, що нині немає підстав для подорожчання пального. Тим паче що в листопаді минулого року його вартість, навпаки, почала знижуватися.
Зараз попит незмінно низький. Це відповідає сезону. Якихось змін стосовно вартості продуктів на кордоні не очікується.
Зниження цін у листопаді було зумовлене здешевленням імпорту нафтопродуктів, причиною якого стало зниження нафтових котирувань.