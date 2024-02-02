Ціни на пальне знову зростатимуть: у НБУ пояснили, в чому причина

Ціни на пальне у 2023 році зросли на 2,7%, що суттєво менше, ніж прогнозували експерти. Так сталося, тому що падіння світової вартості нафти скомпенсувало підвищення податків в Україні.

Як зміняться ціни на пальне у 2024 році

На початку цього року НБУ випустив "Інфляційний звіт", у якому спрогнозував, що ціни на пальне у 2024 році зростатимуть швидше.

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Зниження світових цін на нафту наприкінці року майже нівелювало ефект від повернення оподаткування пального, що діяло до вторгнення,

– написали в НБУ.

Також регулятор зазначив, що весною 2024 року очікується підвищення світових цін на нафту. Це може пришвидшити тенденцію подорожчання пального: згідно з прогнозами, його вартість збільшиться приблизно на 13,2%.

Це матиме непрямий проінфляційний вплив і на вартість транспортних послуг та окремих товарів. Надалі вартість пального стабілізується завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту,

– написали у звіті.

Ціни на пальне в лютому

У 2023 році світові ціни на нафту впали на 10% – до 77,5 долара за барель сорту Brent.

Геннадій Рябцев розповів 24 Каналу, що нині немає підстав для подорожчання пального. Тим паче що в листопаді минулого року його вартість, навпаки, почала знижуватися.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Зараз попит незмінно низький. Це відповідає сезону. Якихось змін стосовно вартості продуктів на кордоні не очікується.

Зниження цін у листопаді було зумовлене здешевленням імпорту нафтопродуктів, причиною якого стало зниження нафтових котирувань.