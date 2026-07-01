Бензин став розкішшю: у Росії ціни на пальне вперше пробили історичну позначку

Через дефіцит у Росії стрімко зросли ціни на пальне. Вартість бензину та дизельного пального на деяких АЗС вперше перевищила 100 рублів за літр.

Як підскочили ціни на в Росії зараз

Невеликі приватні заправки у Росії почали продавати бензин у роздріб по 120 і навіть 140 рублів за літр, пише Reuters.

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За словами операторів паливного ринку, окремі російські АЗС наблизилися до позначки у 100 рублів за літр ще два тижні тому. Однак тоді вони не змогли її перевищити, оскільки їхнє програмне забезпечення просто не було налаштоване для трицифрових цінників на інформаційних табло.

Як пояснили джерела, раніше пальне в Росії за такими цінами ніколи не продавалося. Однак коли наприкінці червня ситуація на паливному ринку ще більше погіршилася, заправки внесли технічні зміни до своїх систем і почали продавати бензин та дизель по 120 – 140 рублів за літр.

Які ціни на великих АЗС