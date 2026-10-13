Ціни на пальне в Європі сягають рекордів: влада готує державну підтримку

У Франції ціни на пальне наразі одні з найвищих у ЄС. Уряд вирішив знизити вартість літра на 12 – 18 євроцентів.

Що відбувається з цінами на пальне у Франції

І вже з 1 листопада ціни на дизельне пальне у Франції знизяться на 18 євроцентів за літр завдяки вивільненню пального зі стратегічних резервів уряду, про що пише Euronews.

Зокрема, Себастьян Лекорню оголосив про цей захід у соцмережі X у понеділок, 12 жовтня, після зустрічі з дистриб'юторами пального. Цей захід діятиме до кінця січня.

Зниження цін також поширюватиметься:

на побутовий мазут для опалення;

дизельне пальне для транспортних компаній;

червоне дизельне пальне, яке використовують фермери, рибалки та будівельники.

Уряд продаватиме 10 мільйонів барелів дизельного пального зі стратегічних резервів за собівартістю. Це пальне закупили ще до початку війни в Ірані.

Урядова підтримка здавалася неминучою. Нині Франція є однією з країн ЄС із найвищими цінами на пальне на АЗС,

– йдеться у матеріалі.

Станом на 5 жовтня середня ціна дизеля становила 2,355 євро за літр. Це значно вище за середній показник у 27 країнах ЄС – 2,149 євро за літр.

Вищі ціни лише у трьох країнах:

Фінляндії – 2,553 євро; Нідерландах – 2,506 євро; Данії – 2,488 євро.

Що відбувається з цінами в інших країнах

Однак стрімке зростання цін на пальне на АЗС спостерігається не лише у Франції. У сусідніх країнах ціни також сягають рекордних рівнів.

Наприклад, у Бельгії літр дизеля коштує в середньому 2,349 євро, у Німеччині – 2,254 євро, а в Італії – 2,273 євро.

Водночас Іспанія належить до країн із найнижчими середніми цінами: літр дизеля там коштує 1,918 євро.

Нагадаємо, що Франція якраз відмовляється від російського пального. Уряд наголосив, що його немає та не буде на ринках країни.