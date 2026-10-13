Ціни на пальне в Європі сягають рекордів: влада готує державну підтримку
У Франції ціни на пальне наразі одні з найвищих у ЄС. Уряд вирішив знизити вартість літра на 12 – 18 євроцентів.
Що відбувається з цінами на пальне у Франції
І вже з 1 листопада ціни на дизельне пальне у Франції знизяться на 18 євроцентів за літр завдяки вивільненню пального зі стратегічних резервів уряду, про що пише Euronews.
Зокрема, Себастьян Лекорню оголосив про цей захід у соцмережі X у понеділок, 12 жовтня, після зустрічі з дистриб'юторами пального. Цей захід діятиме до кінця січня.
Зниження цін також поширюватиметься:
- на побутовий мазут для опалення;
- дизельне пальне для транспортних компаній;
- червоне дизельне пальне, яке використовують фермери, рибалки та будівельники.
Уряд продаватиме 10 мільйонів барелів дизельного пального зі стратегічних резервів за собівартістю. Це пальне закупили ще до початку війни в Ірані.
Урядова підтримка здавалася неминучою. Нині Франція є однією з країн ЄС із найвищими цінами на пальне на АЗС,
– йдеться у матеріалі.
Станом на 5 жовтня середня ціна дизеля становила 2,355 євро за літр. Це значно вище за середній показник у 27 країнах ЄС – 2,149 євро за літр.
Вищі ціни лише у трьох країнах:
- Фінляндії – 2,553 євро;
- Нідерландах – 2,506 євро;
- Данії – 2,488 євро.
Що відбувається з цінами в інших країнах
Однак стрімке зростання цін на пальне на АЗС спостерігається не лише у Франції. У сусідніх країнах ціни також сягають рекордних рівнів.
Наприклад, у Бельгії літр дизеля коштує в середньому 2,349 євро, у Німеччині – 2,254 євро, а в Італії – 2,273 євро.
Водночас Іспанія належить до країн із найнижчими середніми цінами: літр дизеля там коштує 1,918 євро.
Нагадаємо, що Франція якраз відмовляється від російського пального. Уряд наголосив, що його немає та не буде на ринках країни.