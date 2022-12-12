Автогаз поступово дорожчає: як змінилася ціна у грудні
Ціни на автогаз в Україні почали зростати на початку вересня. У грудні середньозважений тариф встиг зрости на 70 копійок.
Скільки коштує автогаз зараз
Наразі автогаз коштує у середньому 29,41 гривні, тоді як ще на початку місяця ціна складала 28,71 гривні. Подорожчання відбувається четвертий місяць підряд: у вересні цього року середній тариф тримався на рівні 26,09 гривні.
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Як ціни відрізняються по АЗС
Найменшу ціну на автогаз, що складає 26,95 гривні, пропонує АЗС "Авантаж 7". Вона є у Вінницькій, Хмельницькій та Київській областях. Друге місце посідає АЗС Mango у Вінницькій та Львівській областях – 27, 59 гривні. 28,05 – 28,90 гривні пропонує державна АЗС "Укрнафта" – ціни варіюються залежності від області.
Дещо дорожчі ціни на заправках преміум-класу "Okko", "WOG" та "Socar" – 29,99 та по 29,98 гривні відповідно. Приблизно на такому ж рівні знаходяться ціни на заправках Neftek, РУР груп та Chipo.
Ціни на українських АЗС станом на 12 грудня / Мінфін
Як змінилися ціни на бензин
Ціна бензину A-95 наразі складає 52,27 гривні, що на 88 копійок дорожче, ніж 1 грудня. Ціна на A-95 та А-92 змінилась на 1,07 гривні та 1,05 гривні відповідно. Дизпаливо подорожчало на 25 копійок з початку місяця.
Як вплине на ринок ембарго нафти
- Ринок пального в Україні очікує зниження цін на АЗС. На це повпливає те, що світові котирування впали, навіть попри санкції на російську нафту.
- За прогнозами генеральних директорів трьох найбільших АЗС в Україні, зниження цін можливе, оскільки світові котирування попри антиросійські санкції впали, а закупівельні ціни для України утримуються попередніми шляхом попиту та логістичних факторів, в тому числі й погодних умов.