Заміна стел на заправках України: чи скоро чекати 100 гривень за літр пального

З березня ціни на пальне стрімко зростають у відповідь на енергетичні шоки, спричинені війною в Ірані. Українські трейдери готуються до можливого переходу на тризначні числа щодо вартості пального, оновлюючи стели на заправках.

Які компанії адаптують стели під нові ціни?

У квітні ціни на дизпаливо в деяких мережах АЗС перетнули позначку 90 гривень за літр. З огляду на ймовірність подальшого здорожчання, виникає потреба адаптувати стели під нові ціни. Деталі щодо підготовки до цього 24 Канал намагався дізнатися в кількох великих мережах АЗК.

5 квітня кілька Telegram-каналів оприлюднили фото бетонованої основи під нову конструкцію на заправці WOG, що розташована поруч зі стелою з цінами на пальне. Ймовірно, йдеться про монтаж основи під нову стелу, яка матиме технічні можливості для відображення тризначних цін на пальне.

Стела на заправці WOG

Аби дізнатися деталі щодо підготовки українських трейдерів до подальшого здорожчання пального, 24 Канал звернувся до пресслужби компанії WOG, а також UPG, ОККО, KLO та БРСМ-Нафта. На момент публікації матеріалу надійшла тільки одна відповідь.

Як розповів у коментарі 24 Каналу директор зі стратегічного розвитку БРСМ-Нафта Олександр Мельничук, компанія готується до можливого зростання цін, пристосовуючи свою інфраструктуру на випадок змін. Однак йдеться не про термінову заміну стел, а про планові роботи в межах оновлення автозаправних комплексів.

Сьогодні ми виходимо з того, що вартість пального залишатиметься в межах двозначних значень, і необхідності термінового переходу на тризначне відображення цін на стелах не виникне. Водночас, з огляду на поточну ринкову кон'юнктуру та можливі сценарії розвитку, компанія поступово адаптує інфраструктуру,

– повідомили в компанії.

З огляду на це, під час встановлення нових стел на заправках мережі передбачають цінові табло з можливістю відображення тризначних чисел.

24 Канал продовжує очікувати відповіді на запити щодо коментарів від інших компаній, які займаються роздрібною торгівлею пальним в Україні.

Які середні ціни на пальне в Україні?

За даними Консалтингової групи А-95, які наводить "Мінфін", середні ціни на пальне на АЗС України станом на 14:24 6 квітня становлять:

Бензин А-95 преміум – 76,79 гривні за літр;

за літр; Бензин А-95 – 72,94 гривні за літр;

за літр; Бензин А-92 – 67,24 гривні за літр;

за літр; Дизельне паливо – 89,70 гривні за літр;

за літр; Газ авто­мобільний – 48,84 гривні за літр.

У деяких мереж ціни на дизель перетнули позначку 90 гривень за літр, зокрема, OKKO, WOG, SOCAR, UPG, KLO.

Зауважте! За словами директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, у майбутньому ціна на дизпаливо в Україні може сягнути 100 гривень за літр, адже собівартість дизельного палива на кордоні, ймовірно, зросте до 95 гривень за літр. Транспортування, витрати АЗС та маржа компаній додадуть ще кілька гривень, тож ціна може перетнути позначку в сотню. Проте таке здорожчання найімовірніше не є питанням найближчих днів чи тижнів.

