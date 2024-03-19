Знову здорожчання: пальне на АЗС не дочекалося попиту
Джерело:enkorr
Зростання цін на пальне дещо пришвидшилося після того, як національні преміуммережі продемонстрували ворушіння. Наприклад протягом останнього тижня ціни виросли на 2 гривні за літр, що дозволило для АЗС, які потерпають від нестачі маржі в умовах малих продажів, розслабитися.
Вартість пального зросла
Минулого тижня ОККО і WOG додали ще по 1 гривні за літр. Ймовірно, саме найбільший ритейлер країни протягом останніх двох місяців забезпечував цінову стабільність, адже ввійшов у новий рік із рекордним обсягом запасів.
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Ріст цін на наших АЗК зумовлено ростом відпускних цін іноземних заводів-виробників, у яких ми закуповуємо пальне,
– прокоментували в ОККО.
Найпомітніші ціни зросли на АЗС середнього класу – на 1 – 2 гривні за літр. Найсуттєвіші зміни продемонстрували:
- AMIC;
- Shell;
- BVS;
- UPG;
- "Автотранс".
Найнижчі ціни на пальне нині у АЗС "Авантаж 7", наприклад А-95 коштує 48,45 гривні за літр, а гуртова ціна була всього на 1,7 гривні нижчою.
Опитування учасників на ринку показало, що експлуатаційні витрати становлять не менше 2 гривень за літр. Відповідно "Авантаж 7" працює або в нуль, або у випадку з бензином – у мінус.
Нагадаємо, що цей феномен спостерігався до 2021 року у всіх мережах економсегмента, й секрет тоді ховався у несплаті податків. З того часу ніхто нічого нового не вигадав,
– пише видання.
Середня маржа нині продовжує коливатися, наприклад:
- бензин – 5,49 гривні за літр, тобто на 0,72 гривні менше;
- дизпаливо – 6,37 гривні за літр, тобто на 1,04 гривні більше.