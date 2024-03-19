Опять подорожание: топливо на АЗС не дождалось спроса

Рост цен на топливо несколько ускорился после того, как национальные премиум-сети продемонстрировали шевеление. Например, в течение последней недели цены выросли на 2 гривны за литр, что позволило для АЗС, которые страдают от недостатка маржи в условиях малых продаж, расслабиться.

Стоимость топлива выросла

На прошлой неделе ОККО и WOG добавили еще по 1 гривне за литр. Вероятно, именно крупнейший ритейлер страны в течение последних двух месяцев обеспечивал ценовую стабильность, ведь вошел в новый год с рекордным объемом запасов.

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Рост цен на наших АЗК обусловлен ростом отпускных цен иностранных заводов-производителей, у которых мы закупаем топливо,

– прокомментировали в ОККО.

Заметные цены выросли на АЗС среднего класса – на 1 – 2 гривны за литр. Самые существенные изменения продемонстрировали:

AMIC;

Shell;

BVS;

UPG;

"Автотранс".

Меньше всего выросли цены в экономсегменте. Спред между премиум- и дискаунт-сетями вырос до 8,34 – 8 8,44 гривны за литр.

Самые низкие цены на топливо сейчас в АЗС "Авантаж 7", например А-95 стоит 48,45 гривны за литр, а оптовая цена была всего на 1,7 гривны ниже.

Опрос участников на рынке показал, что эксплуатационные расходы составляют не менее 2 гривен за литр. Соответственно "Авантаж 7" работает или в ноль, или в случае с бензином – в минус.

Напомним, что этот феномен наблюдался до 2021 года во всех сетях экономсегмента, и секрет тогда скрывался в неуплате налогов. С тех пор никто ничего нового не придумал,

– пишет издание.

Средняя маржа сейчас продолжает колебаться, например: