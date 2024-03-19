Вартість пального зросла

Минулого тижня ОККО і WOG додали ще по 1 гривні за літр. Ймовірно, саме найбільший ритейлер країни протягом останніх двох місяців забезпечував цінову стабільність, адже ввійшов у новий рік із рекордним обсягом запасів.

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Ріст цін на наших АЗК зумовлено ростом відпускних цін іноземних заводів-виробників, у яких ми закуповуємо пальне,

– прокоментували в ОККО.

Найпомітніші ціни зросли на АЗС середнього класу – на 1 – 2 гривні за літр. Найсуттєвіші зміни продемонстрували:

AMIC;

Shell;

BVS;

UPG;

"Автотранс".

Зауважте! Найменше зросли ціни в економсегменті. Спред між преміум- і дискаунт-мережами зріс до 8,34 – 8,44 гривні за літр.

Найнижчі ціни на пальне нині у АЗС "Авантаж 7", наприклад А-95 коштує 48,45 гривні за літр, а гуртова ціна була всього на 1,7 гривні нижчою.

Опитування учасників на ринку показало, що експлуатаційні витрати становлять не менше 2 гривень за літр. Відповідно "Авантаж 7" працює або в нуль, або у випадку з бензином – у мінус.

Нагадаємо, що цей феномен спостерігався до 2021 року у всіх мережах економсегмента, й секрет тоді ховався у несплаті податків. З того часу ніхто нічого нового не вигадав,

– пише видання.

Середня маржа нині продовжує коливатися, наприклад: