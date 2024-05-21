Ціни як в Європі: чого чекати після збільшення акцизу на пальне

Кабмін пропонує підвищити акциз на пальне у декілька етапів, перший з яких очікується у липні. Якщо рішення приймуть, то ціни для звичайних споживачів можуть зрости.

Як зміняться ціни на пальне

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льовушкін пояснив, що Кабмін таким чином виконує рекомендацію ЄС щодо наближення законодавства України до свого в частині акцизного податку.

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Цю рекомендацію можна було б відтермінувати, однак вона виявилась дуже на часі, адже потрібно якось наповнювати бюджет. Тому уряд, довго не вагаючись, прийняв рішення збільшити акциз на пальне,

– сказав він.

Він вважає, що Україна цілком може виконати рекомендації ЄС й відповідно вартість пального на АЗС може зрости до 75 – 80 гривень за літр.

Якщо так краще розуміти, то пальне коштуватиме, як в Європі – 1,6 – 1,8 долара, тобто 75 – 80 гривень за літр,

– спрогнозував Льовушкін.

Нині у Кабміні пропонують поетапно збільшити акциз на пальне. Перший етап запланований на липень.

Акцизи можуть зрости наступним чином:

на бензин – до 242,60 євро за 1000 літрів;

на дизель – до 177,6 євро за 1000 літрів.

Таке рішення ніби-то необхідне для виконання директив ЄС.