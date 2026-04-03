Пальне дорожчає щодня: як Італія і Франція рятують громадян від росту цін

Високі ціни на пальне тиснуть на гаманці європейців. Все більше країн запроваджують антикризові заходи, аби пом’якшити вплив від здорожчання енергоносіїв через війну в Ірані.

Які заходи запроваджує Італія?

В Італії уряд прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні продовжив зниження податків на пальне до 1 травня. На ці потреби додатково виділили 500 мільйонів євро (приблизно 577 мільйонів доларів), пише Bloomberg.

Прості італійці та підприємці й надалі отримуватимуть знижку у розмірі 0,25 євро за літр пального на АЗС країни.

Нові заходи доповнюють попередній пакет державної підтримки такого ж розміру. Але його термін дії мав завершитися 7 квітня.

Ми говоримо тут про надзвичайну ситуацію. Загальна ситуація об’єктивно викликає занепокоєння для економіки,

– пояснив рішення уряду міністр фінансів Джанкарло Джорджетті.

Також уряд Італії знизив податки на скраплений нафтовий газ, а прем'єр-міністерка закликала нафтові компанії обмежити підвищення цін на заправках. На додачу Мелоні продовжила поступову відмову від вугілля до 2038 року.

Зауважте! Вперше Італія запровадила знижку на пальне у березні, щоб протидіяти стрімкому зростанню цін на АЗС.

Як Франція стримує зростання цін?

Тим часом уряд Франції розглядає цільову допомогу для громадян на пальне. Прем’єр-міністр Себастьян Лекорню попросив міністрів підготувати заходи для підтримки людей, які залежать від використання автомобілів, пише Bloomberg.

Хоч я і не вірю в сліпі виплати мільярдів, я підтримую цільову допомогу,

– заявив на пресконференції прем'єр.

Раніше у Франції запровадили дуже обмежені субсидії на пальне для окремих секторів, зокрема, рибальства та вантажних перевезень.

Однак уряд поки уникає широких програм підтримки через ріст цін на бензин та дизель. Адже дорогі витрати на допомогу під час енергокризи 2022 року значно збільшили дефіцит французького бюджету, і країна досі намагається його скоротити.

Ми нікого не залишимо без допомоги, але не витрачатимемо гроші, яких у нас немає,

– наголосив Лекорню.

Як інші країни Європи стримують ціни на пальне?