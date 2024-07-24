Пальне в Україні подорожчає: скільки коштуватиме літр бензину, дизпального та автогазу

Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне. Відповідно до нього в Україні передбачається підвищення ставок акцизів податку на пальне до мінімального європейського рівня з 1 вересня.

Пальне здорожчає

У розмові з 24 Каналом експерт Геннадій Рябцев розповів, що ціни на бензин та дизпальне можуть подорожчати в середньому до 2 гривень.

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Якщо говорити про бензин, то подорожчання очікується на рівні 2 гривень за літр, а на дизпальне – від 1 гривні до 1,20 гривні.

Водночас скраплений газ зросте в ціні аж десь на 7 гривень за літр.

Цікаво, що за словами Рябцева, після такого рішення ринок скрапленого газу закінчився в Україні.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Про автогаз взагалі можна буде забути. Я б радив автомобілістам відмовлятися від використання цього виду палива.

Підвищення акцизів буде розтягнуте в часі на найближчі 4 роки до таких показників: для бензину – 359 євро за 1 000 літрів, для дизельного пального – 330 євро за 1 000 літрів, а для скрапленого газу – орієнтовно 68 євро за 1 000 літрів.

Водночас на сьогодні ставки акцизів для бензину становить 213,5 євро за 1 000 літрів, для дизелю — 139,5 євро, автогазу — 52 євро, альтернативного палива – 162 євро.

Скільки доведеться платити за літр пального

Якщо зараз літр бензину десь до 60 гривень, отже восени ціна може подорожчати до 56-58 гривень.

Станом на 23 липня, за даними Консалтингової групи "А-95" , середня ціна за літр бензину А-95 складає 56,65 гривні, за бензин А-92 – 53,81 гривні, за дизпальне – 52,91 гривні, а за газ авто­мобільний – 27,48 гривні.

Однак експерт пояснює, що ймовірні суми підвищення вказані на той випадок, якщо збережеться теперішній рівень курсу національної валюти та цін на пальне на кордоні. Тобто суми можуть бути як меншими, так і більшими.

Крім того, є можливість, що вартість літра пального може зрости ще додаткового на 2,5 гривні, повідомляє нардепка Ніна Южаніна. Все через те, що з'явилися перші розрахунки операторів ринку пального щодо законопроєкту запровадження авансових внесків з податку на прибуток за кожен кубічний метр резервуарів, в яких зберігається пальне на АЗС, а також військового збору у розмірі 1% від обороту підприємств.

Це додатково до збільшення внаслідок проголосованого владою підвищення акцизів на всі види пального з 1 вересня 2024 року та з 1 січня кожного року до 2028 року,

– пояснює нардепка.

Южаніна зауважує, що сплата бізнесом абсолютно всіх податків буде закладена в ціну реалізації всіх товарів і послуг. А відтак фактично підвищення ляже на плечі громадян.