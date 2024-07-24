Топливо в Украине подорожает: сколько будет стоить литр бензина, дизтоплива и автогаза

Верховная Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо. В соответствии с ним в Украине предусматривается повышение ставок акцизов налога на топливо до минимального европейского уровня с 1 сентября.

Топливо подорожает

В разговоре с 24 Каналом эксперт Геннадий Рябцев рассказал, что цены на бензин и дизтопливо могут подорожать в среднем до 2 гривен.

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Если говорить о бензине, то подорожание ожидается на уровне 2 гривен за литр, а на дизтопливо – от 1 гривны до 1,20 гривны.

В то же время сжиженный газ вырастет в цене аж где-то на 7 гривен за литр.

Интересно, что по словам Рябцева, после такого решения рынок сжиженного газа закончился в Украине.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Об автогазе вообще можно будет забыть. Я бы советовал автомобилистам отказываться от использования этого вида топлива.

Повышение акцизов будет растянуто во времени на ближайшие 4 года до таких показателей: для бензина – 359 евро за 1 000 литров, для дизельного топлива – 330 евро за 1 000 литров, а для сжиженного газа – ориентировочно 68 евро за 1 000 литров.

В то же время на сегодня ставки акцизов для бензина составляет 213,5 евро за 1 000 литров, для дизеля – 139,5 евро, автогаза – 52 евро, альтернативного топлива – 162 евро.

Сколько придется платить за литр горючего

Если сейчас литр бензина где-то до 60 гривен, значит осенью эта стоимость может вырасти на около 2 гривны.

По состоянию на 23 июля, по данным Консалтинговой группы "А-95" , средняя цена за литр бензина А-95 составляет 56,65 гривны, за бензин А-92 – 53,81 гривны, за дизтопливо – 52,91 гривны, а за газ автомобильный – 27,48 гривны.

Однако эксперт объясняет, что вероятные суммы повышения указаны на тот случай, если сохранится нынешний уровень курса национальной валюты и цен на топливо на границе. То есть суммы могут быть как меньшими, так и большими.

Кроме того, есть возможность, что стоимость литра горючего может вырасти еще дополнительного на 2,5 гривны, сообщает нардеп Нина Южанина. Все из-за того, что появились первые расчеты операторов рынка топлива по законопроекту введения авансовых взносов по налогу на прибыль за каждый кубический метр резервуаров, в которых хранится топливо на АЗС, а также военного сбора в размере 1% от оборота предприятий.

Это дополнительно к увеличению в результате проголосованного властью повышения акцизов на все виды топлива с 1 сентября 2024 года и с 1 января каждого года до 2028 года,

– объясняет нардеп.

Южанина отмечает, что уплата бизнесом абсолютно всех налогов будет заложена в цену реализации всех товаров и услуг. Поэтому фактически повышение ляжет на плечи граждан.