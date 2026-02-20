Угорщина і Словаччина оголосили бан на пальне: чи підскочать ціни на АЗС

Днями Словаччина та Угорщина заявили, що припинять постачати пальне в Україну, звинувативши Київ у зупинці транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба". Однак експерти вважають, що такий крок навряд значно вдарить по цінах на українських АЗС.

Як вплине зупинка постачання пального?

Наразі частка дизелю з Угорщини та Словаччини в українському ринку пального невелика і складає усього 9%, розповів 24 Каналу енергетичний експерт Сергій Куюн

За його словами, сьогодні щодо пального в Україні побоювань не спостерігається.

Єдине, що варто розуміти, що втрата будь-якого каналу постачання не допомагає ринку, але точно не вбиває його,

– зауважив Куюн.

Він додав, що ситуація для України не нова. Раніше Угорщина та Словаччина з різних причин вже призупиняли експорт пального на український ринок.

Ми спокійно можемо перемкнутися на інші джерела й будемо везти пальне звідти,

– говорить Куюн.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко взагалі вважає, що цією зупинкою постачання дизелю Угорщина та Словаччина більше зашкодять собі, ніж Україні. Бізнес втратить прибутки, бюджети країн – важливі надходження.

Угорщина та Словаччина втратять гроші, адже український ринок є преміальним для них. Таким чином, вони втратять можливість реалізовувати та заробляти кошти на українському ринку,

– наголошує Омельченко.

Що буде з цінами на пальне в Україні?

Експерти не очікують, що вартість пального в Україні стрімко зросте на тлі зупинки постачань з Угорщини та Словаччини. Побоювань немає ні в короткостроковій, ні в довгостроковій перспективі.

Сергій Куюн Директор в Консалтинговій групі А-95 Треба розуміти, що раніше з боку Угорщини чи Словаччини не було ні потурань, ні дисконтів. Ми купували це пальне за ринковими цінами, навіть трішки дорожче.

Тому, за словами, експерта, зараз за ці ж гроші Україна купуватиме пальне в інших постачальників. Відповідно, дефіциту не очікують, а значить, і зростання цін на АЗС,

Чому Угорщина та Словаччина припинили постачання?

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто днями заявив, що Будапешт припиняє експорт пального до України, доки не відновиться робота трубопроводу "Дружба", пише Index.

При цьому політик звинуватив Київ у збоях в роботі нафтопроводу, нібито із "суто політичних" міркувань.

З аналогічною заявою виступив і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Очільник уряду оголосив що НПЗ Slovnaft зупиняє увесь експорт до України. А всю продукцію з цього заводу спрямують на потреби словацького ринку.

Що відомо про зупинку "Дружби"?